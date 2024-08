Дмитрий Чернышенко: Четвёртый заезд форума «Территория смыслов» объединил молодёжь из 65 стран мира

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников четвёртого заезда «Единство» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников четвёртого заезда «Единство» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», который пройдёт с 19 по 23 августа в Солнечногорске Московской области.

Вице-премьер подчеркнул, что активная работа участников заезда на форуме поможет в достижении национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным, – «создание условий для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности».

«На этой уникальной площадке собрались талантливые, креативные молодые люди, готовые предлагать новые прорывные идеи и создавать проекты. Это уже четвёртый заезд, и он объединил молодёжь из 65 стран мира. Одной из главных тем обсуждений станет многополярный мир. Это глобальный вопрос, один из самых важных для будущего всех стран, поэтому так здорово, что впервые на „Территорию смыслов“ приехали лидеры международных молодёжных сообществ, иностранные студенты», – добавил Заместитель Председателя Правительства.

Дмитрий Чернышенко пожелал участникам форума интересного общения, эффективной работы, новых дружеских знакомств и совместной продуктивной деятельности.

«Я рассчитываю, что открытый живой диалог ребят из разных стран даст возможность не только обменяться идеями, но и подружиться, завести новые знакомства. Сегодня, прежде всего, вы, молодое поколение, играете важнейшую, ключевую роль в формировании общественного мнения и принятии многих решений. Нам необходимо налаживать обмен между нашим самым главным капиталом будущего – нашей молодёжью. И я уверен, что ваши инициативы и проекты, которые вы будете обсуждать, действительно помогут изменить мир к лучшему», – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, форум «Территория смыслов» проходит с 1 по 30 августа 2024 года в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области. С 2015 года спикерами и гостями форума выступают известные политики, отраслевые эксперты, управленцы, лидеры общественного мнения, представители СМИ.

Четвёртый заезд будет состоять из двух смен – «Территория многополярного мира» и «Территория диалога». Участниками заезда станут молодые лидеры БРИКС, лидеры иностранных НКО, соотечественники, молодые дипломаты, лидеры молодёжных крыльев партий, представители молодёжных правительств и другие.

