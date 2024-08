Дмитрий Патрушев обсудил с Еленой Шмелёвой рекреационный потенциал федеральной территории «Сириус»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с Председателем Совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелёвой

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с председателем совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелёвой. Стороны обсудили вопросы создания Национального водного природно-климатического парка федеральной территории «Сириус» и исключения её из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Орнитологический парк в Имеретинской низменности» в рамках осуществляемой в настоящее время корректировки границ ООПТ.

Другой темой беседы стало наделение Научно-технологического университета «Сириус» полномочиями по предоставлению экспертного мнения по отдельным вопросам управления Сочинским национальным парком. По данным Департамента природных ресурсов, земельных отношений и АПК Правительства РФ, предлагаемые в этом направлении инициативы в целом поддерживаются и могут быть реализованы путём включения представителей университета «Сириус» в состав сформированной Сочинским нацпарком рабочей группы.

