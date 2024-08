Вице-премьер Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой

Стороны обсудили предложения агентства в нацпроекты «Экологическое благополучие» и «Продовольственная безопасность», а также передовые решения АСИ, направленные на достижение национальных целей развития России в сфере сельского хозяйства, охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов, лесного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.

Кроме того, Дмитрий Патрушев и Светлана Чупшева обсудили проекты и практики агентства, направленные на развитие регионов Сибирского федерального округа. Так, АСИ ежегодно составляет Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах. Из регионов СФО Новосибирская и Кемеровская области вошли в текущем году в топ-15 рейтинга. Было отмечено, что по ряду критериев есть серьёзный потенциал для роста. Это, в частности, сроки предоставления разрешительной документации, развитие работы центров поддержки экспорта, качество дорожной сети, доступность финансовой поддержки и другие направления.

В ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы разработки стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года и плана мероприятий по её реализации, включающего мероприятия по экологическому восстановлению и обеспечению устойчивого развития инфраструктуры прибрежных территорий.

