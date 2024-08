Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой

Стороны обсудили предложения агентства в нацпроекты «Экологическое благополучие» и «Продовольственная безопасность», а также ыe решения АСИ, направленные на достижение национальных целей развития России в сфере сельского хозяйства, охраны й среды, воспроизводства и использования природных ресурсов, лесного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.

Кроме того, Дмитрий Патрушев and Светлана Чупшева обсудили проекты and практики агентства, направленные на развитие регионов о federalnogo округа. Además, también hay reservas nacionales para el clima de inversión. Из регионов СФО Новосибирская and Кемеровская области вошли в текущем году в top-15 рейтинга. Además, estos criterios son potencialmente válidos para la lista. Esto, en el caso de los documentos previos a la documentación, la eliminación de los robots en los centros deportivos y la captura de datos. ти, доступность финансовой поддержки и другие направления.

В ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы разработки стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года и плана й по её реализации, включающего мероприятия по экологическому восстановлению и обеспечению устойчивого развития territorio privado.

