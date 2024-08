Сервисы для помощи жителям Курской области запущены на портале госуслуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

На портале госуслуг организован сбор информации от пострадавших жителей Курской области о необходимых товарах, лекарствах и продуктах, а также о близких, с которыми потеряна связь.

Для этого запущены специальные сервисы: сбор информации о предметах первой необходимости, поиск родных, учёт выехавших и сообщение о готовности к выезду. Данная информация будет передаваться в региональный оперативный штаб для отработки.

Информация о помощи жителям Курской области, инструкции на случай экстренных ситуаций, контакты специальных служб также доступны на портале госуслуг.

«Сервисы для помощи жителям Курской области запущены, чтобы граждане в режиме реального времени могли сообщать о своих проблемах и нуждах. Это особенно важно для решения задачи оперативного обеспечения граждан всем необходимым», – рассказал Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

В соответствии с поручением Президента на портале госуслуг сейчас также можно подать заявление на выплату жителям, вынужденно покинувшим своё жильё, а также другие выплаты в рамках действующего статуса ЧС федерального характера: выплату при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, выплату при получении вреда здоровью, выплату членам семьи погибшего при ЧС.

Денежные выплаты доступны гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах. Также жителям этих территорий услуги связи предоставляются бесплатно даже при отрицательном балансе.

http://government.ru/news/52406/

