Правительство расширило параметры федерального проекта «Чистый воздух»

Постановление от 15 августа 2024 года №1088

Правительство продолжает помогать городам – участникам федерального проекта «Чистый воздух» перевести частные жилые дома на высокотехнологичное котельное оборудование взамен печного отопления. Постановлением, подписанным Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, расширяется перечень направлений, которые могут финансироваться за счёт бюджетных средств в рамках этого федерального проекта.

В обновлённый перечень добавлены мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей не только угля, но и термоугля и пеллет. Такое топливо отличается теплоэффективностью, приемлемой стоимостью и экологической безопасностью.

Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. По поручению Президента с 1 сентября 2023 года к проекту подключились ещё 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока.

До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объём выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%, а до конца 2030 года 29 новым городам-участникам – вдвое снизить выбросы опасных загрязняющих веществ по сравнению с показателями 2020 года.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 15 апреля 2014 года №326.

