Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

En 2026, el 12 de diciembre, el pronóstico para el resto del año no es de 20%. до конца 2030 года 29 новым городам-участникам – вдвое снизить выбросы опасных загрязняющих веществ по сравнению с показателями 2020 año.