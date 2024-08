Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

„Życie pokaże, czy jest to realny cel, ale my będziemy traktowali to poważnie” – tak o staraniach o organizację przez Polskę igrzysk olimpijskich mówił Premier Donald Tusk. Nieprzypadkowo podczas wizyty na Orliku w podwarszawskim Karczewie. Wraz z Ministrem Sportu i Turystyki zapowiedzieli także budowę nowych Orlików i kontynuowanie programu „Aktywna Szkoła” – tak, aby aktywizować dzieci i młodzież. Przed nami również konieczność rozwiązania problemów polskiego sportu zawodowego, w tym m.in. kwestii przejrzystości finansowania.

Orliki – kontynuacja sukcesu sprzed lat

El primer ministro Donald Tusk o el ministro Sportu i Turystyki Sławomir Nitras przekazali szczegóły dotyczące nowych działań MSiT podczas konferencji prasowej w Karczewie. To właśnie tam powstał jeden z pierwszych w Polsce Orlików.

Bardzo nam zależy na tym, żeby idea wielkiego sportu, idee olimpijskie, nasi bohaterowie – nie tylko igrzysk, ale generalnie bohaterowie wyobraźni – żeby to się przekładało też na sport codzienny i żeby ci najmłodsi znaleźli wielką mo tywację. (…) Nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne, ale też typ relacji, jaki nawiązuje się w czasie tego typu zajęć

– mówił podczas konferencji prasowej Premier.

Orliki, czyli kompleksy boisk do uprawiania różnych discyplin sportowych, wybudowano w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Pozwoliło to na ogromny skok jakościowy, jeśli chodzi o warunki uprawiania aktywności.

Jeśli chodzi o Orliki to byłem współautorem tej idei i jestem do dzisiaj bardzo szczęśliwy z tego powodu. Para bromear chyba jedyna rzecz, której nikt nie krytykuje

– przyznał Donald Tusk.

We edycji 2024 rząd planuje przeznaczyć na modernizację Orlików ponad 207 millones PLN.

Orliki znajdują się obecnie w ponad 67% wszystkich gmin w Polsce. Jest ich 2604, co daje liczbę 5208 boisk. Po wielu latach użytkowania obiekty wymagają modernizacji. Dlatego też resort wdrożył program, który ma je unowocześnić i przywrócić im pełną funkcjonalność.

Mi jesteśmy gotowi, jako Ministerstwo Sportu, w ciągu tego roku i dwóch najbliższych zabezpieczyć pieniądze na modernizację wszystkich polskich Orlików. Ponad 90 nowych Orlików uzyskało już finansowanie

– Ministro de mówił Sławomir Nitras.

Ministerstwo Sportu i Turystyki wybuduje w najbliższych latach 1000 nowych obiektów.

Zależy nam też na tym, żeby nie tylko w gminach, ale też w dużych miastach powstało więcej tego typu ośrodków. Będą one nowocześniejsze i mogą być uzupełniane też o inne funkcje

– zadeklarował Primer Ministro.

W 2024 roku na program budowy nowych Orlików przewidziano 225 millones PLN. Samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% wydatków (lub do 70% w przypadku samorządów najmniej zamożnych).

Programa “Aktywna Szkoła” – sport nie tylko w czasie lekcji

“Aktywna Szkoła” to rządowy pogram, który pozwoli dzieciom, młodzieży, a także całym rodzinom efektywnie wykorzystać obiekty sportowe. Venta de Szkolne, boiska czy hale sportowe są dostępne także poza godzinami zajęć lekcyjnych. Zajęcia sportowe prowadzone przez animatorów odbywają się w dni powszednie i Weekendy. Skierowane są do wszystkich mieszkańców, nie tylko do uczniów.

Stworzyliśmy w tym roku największy program sportu powszechnego, jaki kiedykolwiek był w Ministerstwie Sportu. Program Aktywna Szkoła doprowadził do tego, że z 3 tysięcy obiektów sportowych zdjęto kłódki po lekcjach. Nam bardzo zależy na tym, żeby te obiekty były obiektami ogólnodostępnymi, żeby społeczność lokalna mogła z tych obiektów korzystać – oczywiście w sposób zorganizowany i bezpieczny

– podkreśli Ministro S. Nitras.

Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia pokrywa w całości Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dzisiaj animatorzy mogą mówić o jakiejś elementarnie przyzwoitej kwocie za godzinę pracy. Pod koniec zeszłego roku były to pieniądze, które prawie doprowadziły do ​​zaniku grupy animatorów. A bez animatorów te Orliki nie miałyby większego sensu

– stwierdził Premier.

Stawka dla prowadzącego zajęcia wynosi obecnie 60 PLN. Hasta o 36 zł więcej niż w 2023 r.

W ramach programu “Aktywna Szkoła” odbywa się także ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców “Z Orlika na stadion”.

¿Olimpiada con Polonia?

Premier zdradził podczas konferencji prasowej, że od wielu miesięcy prowadzone są działania zmierzające do organizacji olimpiady w Polsce.

Mamy kilka takich rzeczy w naszym życiu, które łączą wszystkich bez względu na poglądy polityczne. Myślę, że do momentu, kiedy znicz olimpijski zapłonie w Warszawie, właśnie ten cel może rzeczywiście zjednoczyć wszystkich

– powiedział Donald Tusk.

El ministro Sławomir Nitras zapewnił z kolei, że od strony organizacyjnej Polska jest gotowa na przeprowadzenie tego projektu.

Ten projekt nie dotyczący tylko sportu, to też infrastruktura. I to również społeczny projekt. Musimy rozpocząć diskusję jak doprowadzić do tego, żeby igrzyska w Polsce się odbyły, były sukcesem i były kołem zamachowym, nie tylko dla sportu, ale dla całej Polski – tak, jak stało się to z Euro 2012

– mówił Ministro Sportu i Turystyki.

Donald Tusk przekazał, że biorąc pod uwagę wstępne decyzje i deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, olimpiada w Polsce mogłaby się odbyć już w 2040 lub 2044 roku.

Poprawa sytuacji i rozliczenia w polskim sporcie

Premier podziękował Ministrowi Sławomirowi Nitrasowi za działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet w polskim sporcie. Projekt ustawy będzie procedowany w ciągu najbliższych tygodni.

Dziękuję za projekt ustawy, zgodnie z którą 30% miejsc we władzach sportowych, w związkach sportowych musi być dla kobiet

– stwierdził Donald Tusk.

Inne działania, które podejmuje MSiT na rzecz poprawy sytuacji w polskim sporcie, to doprowadzenie do przejrzystości wydatków i wprowadzenie rozwiązań zapobiegających przemocy m.in. na linii trener – wychowankowie.

Finansowanie polskiego sportu nie zawsze było przejrzyste, a – jak przypomniał szef rządu – dotyczy to przecież pieniędzy podatników. Problem ten stał się szczególnie widoczny w kontekście ostatnich wyników olimpijskich Polaków. Na apel MSiT w sprawie ujawnienia przez organizacje sportowe wydatków związanych z igrzyskami nie odpowiedziały tylko Polski Związek Badmintona oraz Polski Komitet Olimpijski.

Ministro Nitras pokazał mi, że istnieją formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które zobowiązują takie instytucje, jak Polski Komitet Olimpijski, do pełnej przejrzystości, do dostępności opinii publicznej do sprawozdań ch

– odniósł się do tej spray Premier.

[…] dobre praktyki, oficjalny dokument Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, nakazuje ujawnianie takich informacji. Mówi wprost, że nawet benefiy, czyli przeloty, zakwaterowanie każdej osoby, powinny być jawne

– dodał Ministro Sportu i Turystyki.

Po przeprowadzeniu analizy Ministerstwo przedstawi informacje, które otrzymało od pozostałych, współpracujących związków sportowych. Polonia państwo disponuje wystarczającymi narzędziami, aby społeczeństwo mogło zobaczyć, co działo się w środowisku sportowym i jakie zmiany są konieczne. W razie potrzeby zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany ustawowe, aby wspomóc ten proces. Wszystkie związki sportowe, bez wyjątku, mają wspólny interes w promowaniu transparentności i przejrzystości działań.

