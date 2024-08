Финансовые новости: Меры поддержки ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей: рекомендации Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России рекомендует кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате произошедших событий.

В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга. При частичном разрушении жилья, которое подлежит восстановлению, кредиторы могут освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей сроком на 1 год без начисления процентов. Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях. Кроме того, Банк России рекомендует кредиторам в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничных районов, от эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до 1 года без начисления процентов. О принятых решениях кредиторы должны уведомлять заемщиков любыми доступными способами. При этом Банк России обращает внимание, что проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика. По всем вопросам оказания поддержки при наличии ипотечных кредитов жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться на горячую линию Банка России: 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24. Фото на превью: Leonid Andronov / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20928

