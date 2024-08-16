Финансовые новости: Инфляция в июле увеличилась в большинстве регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В среднем по России годовая инфляция составила 9,13% (в июне — 8,59%). Рост цен ускорился в 76 регионах, наиболее значительно — в Северо-Кавказском федеральном округе, менее всего — в Северо-Западном федеральном округе. Основной фактор — индексация коммунальных тарифов, которые в этом году были повышены сильнее обычного. К тому же в июле прошлого года тарифы не поднимались, что создает низкую базу сравнения.

Рост цен на большинство товаров и услуг замедлялся — за месяц они подорожали слабее, чем в июле прошлого года. Медленнее росли цены на мясопродукты, куриные яйца, легковые автомобили, электронику и зарубежный туризм. В то же время быстрее стали дорожать молочные продукты, бензин и авиаперелеты.

Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.

Фото на превью: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom