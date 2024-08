С 15 по 17 августа в НГУ проходит первая Летняя школа по финансовой грамотности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 80 учеников 9-11 классов приехали в университет, чтобы погрузиться в мир экономики, инвестиций и знаний. Летняя школа организована Экономическим факультетом НГУ по инициативе студентов. Программа школы насыщенная, в первый день участники посетили обзорную экскурсию «Знакомство с ЭФ НГУ», а также сходили в научно-образовательный центр «Эволюция Земли».

— Суть Летней школы заключается в популяризации олимпиадного движения по направлениям «Экономика» и «Финансовая грамотность». Мероприятие проходит в первый раз. Идея пришла нам как команде, которая занимается подготовкой учеников к олимпиадам в школе «Таргет». Поэтому нам захотелось провести подобное мероприятие в университете. Поговорили с деканатом, нашу идею поддержали, — рассказал организатор Школы Павел Кондратов.

Программа Летней школы включает ежедневные лекции об инвестициях и банковских услугах. Участники будут изучать фондовые рынки, ценные бумаги и прочие финансовые факторы.

— Летние школы часто становятся местами объединений единомышленников, сюда приезжают преподаватели, с которыми вне летних школ позаниматься не получится. Также интересно заниматься вживую, в НГУ, а не онлайн по каким-то курсам. Поэтому, когда услышал о запуске такой школы, решил поучаствовать, — поделился участник мероприятия Никита Ковальков.

В последний день школы ребята ждёт инвестиционная игра «Финансовый магнат», в которой игроки смогут почувствовать себя в роли инвестиционных аналитиков одного из крупнейших банков страны — в их распоряжении 1 миллион условных рублей, которые они на протяжении пяти игровых лет вкладывают в различные активы с целью получения максимальной прибыли. Летняя школа завершится аукционом призов и награждением победителей инвестиционной игры.

