Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В городе Альметьевске Республики Татарстан состоялся 5-й Международный нефтегазовый молодёжный форум «Топливно-энергетический комплекс России 2050: Технологическое лидерство как ключевой драйвер устойчивого будущего». Традиционно его организаторами выступили Министерство энергетики Российской Федерации, Молодёжный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России и ПАО «Татнефть», Фонд «Надёжная смена».

Во время форума прошёл хакатон «Развитие ТЭК—2050». Для 40 команд, состоящих из студентов, аспирантов и молодых специалистов, проводились тренинги, мастер-классы и интерактивные мероприятия по формированию командных качеств и навыков «продажи» своих идей.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого представляла студентка Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ Дарья Моисеенко (образовательная программа бакалавриата «Управление нефтегазовыми предприятиями»). Её выбрали капитаном команды в треке «Цифровые технологии в нефтегазовом секторе».

Командам нужно было найти решения задач, которые возникают на предприятиях компании «Татнефть». Так, команда Дарьи работала с кейсом «Система предиктивной аналитики для прогнозирования отказов скважинного глубинно-насосного и нефтепромыслового оборудования».

Четыре лучших решения от каждого трека вышли в финал, и команда Даши уверенно взяла бронзу.

Спасибо моему наставнику доценту нашей Высшей школы Анне Анатольевне Тимофеевой, которая всегда была на связи, поддерживала и давала рекомендации по выработки решения сложного, но интересного кейса , — поблагодарила Даша.

Кроме общих наград, некоторые участники хакатона получили призы в различных номинациях. Так, Дарья Моисеенко вошла в топ-30 самых активных участников хакатона и за проявленный профессионализм в командной работе была удостоена индивидуальной награды от компании «Татнефть».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/studentka-politekha-darya-moiseenko-stala-bronzovym-prizyerom-khakatona-razvitie-tek-2050/

MIL OSI