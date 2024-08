«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края презентовали маршрут для автотуристов

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края представили совместный проект по развитию автотуризма в регионе. Презентация автомобильного маршрута Красноярск – Енисейск состоялась на автозаправочном комплексе «Роснефть» в Красноярске.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

Новый маршрут ведет автотуристов в старейший город Красноярского края – Енисейск, который в этом году отмечает свое 405-летие. Маршрут «Енисейск – город-музей» протяженностью 338 километров рассчитан на четыре дня. По пути туристы смогут посетить такие исторические места, как поселок Большая Мурта, связанный со святителем Лукой – епископом Русской православной церкви, блестящим хирургом и ученым с мировым именем. Также в маршрут входит село Казачинское – одно из старейших поселений Енисейской губернии, история которого насчитывает более 300 лет. Здесь можно посетить Свято-Троицкий храм, святой источник Петра и Павла и знаменитые Казачинские пороги – самый труднопроходимый участок Енисея.

Енисейск – конечная точка автопутешествия, его называют «музеем под открытым небом» поскольку в нем находятся более 100 памятников архитектуры. Город внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе многочисленных достопримечательностей – дом купца Дементьева с колоннами, дом Тонконоговых с кружевной лепниной, дом Бородкина, в котором сохранены аутентичные интерьеры XIX века.

В Успенском соборе – старейшем храме Енисейской епархии – сохранились исторический интерьер и иконостасы. Паломникам будет интересно посетить Богоявленский собор, Воскресенскую церковь, Спасо-Преображенский мужской монастырь, который является одним из самых древних на территории Красноярского края, познакомится с образцами сибирского барокко.

Красноярский край – стратегический регион присутствия «Роснефти». Компания представлена здесь мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя нефтегазодобычу, переработку нефти, научное и проектное сопровождение, а также розничную сеть. «Роснефть» реализует в крае крупнейший нефтегазодобывающий проект «Восток Ойл». В Красноярском крае Компания представлена такими крупными предприятиями, как «РН-Ванкор», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «Ачинский НПЗ», «РН-Бурение», «РН-Красноярскнефтепродукт» и др.

В Красноярском крае расположено 18 АЗС «Роснефти». Компания реализует масштабную программу обновления розничных станций, которая направлена на повышение комфорта путешественников, расширение и улучшение предложений в кафе под брендом «Зерно». Сегодня в новом формате в Красноярском крае работает уже 10 автозаправочных комплексов, еще два обновленных АЗК откроются в регионе до конца года. В сети АЗС «Роснефть» туристы могут заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, поесть и комфортно отдохнуть в кафе, приобрести необходимые в дороге товары.

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности Компания управляет около 3000 автозаправочных станций.

