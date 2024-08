Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Разница между льготной and рыночной ставками будет компенсироваться банкам за счёт субсидий из федерального бюджета. En 2024, se pagará 1 millón de rublos. Распоряжение об этом было подписано в июле.

Участники свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Es posible solicitar créditos importantes en proyectos de inversión. Постановление о правилах предоставления and субсидирования таких займов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.