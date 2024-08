Первые студенты магистратуры зачислены в Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня, 16 августа, на сайте Поступление 2024 вышли приказы о зачислении в магистратуру на бюджет — в Санкт-Петербургский политехнический университет зачислены 2443 человека.

По правилам приёма, студенты могут поступить в магистратуру тремя способами: выиграть конкурс портфолио — таких в этом году 512 человек, стать победителем или медалистом всероссийской олимпиады «Я — профессионал» — 17 человек, успешно пройти вступительное испытание — и здесь абсолютное большинство, 1914 человек.

В 2024 году в магистратуре реализуются 192 образовательные программы в 11 институтах СПбПУ. Наибольшей популярностью среди студентов пользуются направления Института компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК), Инженерно-строительного института (ИСИ), Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ).

«В этом году на все программы Института компьютерных наук и кибербезопасности был высокий конкурс. Причём всё решалось в последние дни, когда абитуриенты массово подавали оригиналы дипломов для поступления на бюджет, — рассказала ответственный сотрудник за приём в магистратуру ИКНК Елена Селиванова. — Самыми популярными в нашем институте стали образовательные программы в области технологий разработки программного обеспечения, систем искусственного интеллекта, киберфизических систем и кибербезопасности. Особо хочу отметить высокий уровень организации такого важного этапа для абитуриентов, как вступительные испытания, и поблагодарить коллег за слаженную работу. Рада видеть, что профориентационная работа, которая велась в течение года, дала свои плоды — наш университет выбрали многие победители конкурса портфолио и участники образовательного форума Phygital Universe. Первокурсникам желаю интересной и успешной учебы!»,

Магистратура — это шанс не только углубиться в научную деятельность, но и сменить направление обучения и получить новые знания и навыки в новой профессии. Так, выпускница направления бакалавриата «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Евгения Лызлова решила продолжить обучение в Передовой инженерной школе (ПИШ).

Я тщательно выбирала направление, изучала информацию, программу обучения и остановилась на направлении “Технологическое предпринимательство”, к тому же я стала призёром конкурса портфолио по этому направлению, что дало мне дополнительные баллы при поступлении. Свой выбор я объясняю тем, что у ПИШ высокая репутация среди крупных промышленных предприятий и потенциальных работодателей. Студенты Передовой инженерной школы проходят практику на ведущих промышленных предприятиях по всей стране и участвуют в международных форумах и конференциях, что привлекательно для меня, как для молодого специалиста , — поделилась Евгения.

21 августа на сайте Поступление 2024 будут опубликованы списки тех, кто поступил на программы магистратуры по контракту. Также до 5 сентября продолжается приём заявлений на цифровые программы магистратуры, которые реализуются полностью онлайн: «Системный анализ данных и технологии принятия решений», «Экономический консалтинг», «Управление проектами и продуктами в конкурентной бизнес-среде», а также на контракт заочной и очно-заочной форм обучения. 15 сентября состоится последнее зачисление студентов магистратуры на этот учебный год.

