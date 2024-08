Научный полк. Проекты архитектора Сергея Евдокимова: от оборонительных сооружений и восстановления города до станций метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Евдокимов

Выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства (ныне СПбГАСУ), архитектор, доцент ЛИСИ (ныне СПбГАСУ) Сергей Евдокимов (1911–1972) всю свою жизнь посвятил служению родному городу: в мирное время проектировал значимые объекты и преподавал, в военное – строил оборонительные сооружения.

Сергей Евдокимов родился 17 октября 1911 г. на Васильевском острове. Пройдут годы, и именно здесь он развернёт свою деятельность как зодчий. Займётся разработкой типовых проектов, планов улиц и городских кварталов, в частности, морского фасада города. Но это будет уже после того, как город выстоит под натиском врага в Великую Отечественную.

За несколько лет до войны Сергей Евдокимов успел стать автором значимых построек и проектов. По воспоминаниям его современников, в те годы молодые архитекторы формировались очень быстро и сразу находили своё место в профессии. Уже в студенческие годы будущий архитектор рисовал город, чтобы детально ощутить среду, делал обмеры объектов. В рамках дипломной работы проектировал Дворец молодёжи. Проект высоко оценил его руководитель – лидер ленинградских зодчих-новаторов Александр Никольский. Будучи специалистом института «Ленпроект», Сергей Иванович занимался типовым проектированием, планировкой кварталов, но главной работой этих лет стало проектирование и строительство ансамбля Ивановской улицы в соавторстве с архитекторами Евгением Левинсоном и Игорем Фоминым. Совершенством линий и классическим исполнением проект сравним с ансамблем улицы Зодчего Росси.

Всю войну архитектор работал в Ленинграде: строил оборонительные сооружения на подступах к городу, занимался маскировочными работами, служил в полку связи, тушил пожары.

В конце 1945 г. он вернулся в родной «Ленпроект». Благодаря его активной профессиональной деятельности в возрождавшемся после войны городе появляется много новых зданий. Автор книги «Зодчие Санкт-Петербурга XVIII–XX веков» Валерий Исаченко перечисляет целый ряд объектов архитектора. Так, в 1946–1952 гг. строится Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова на Биржевой линии, 12–16. Позднее началась работа над проектом планировки и застройки приморской части Васильевского острова. В 1953 г. Сергей Иванович стал руководителем 12-й мастерской «Ленпроекта». Среди работ этого времени – вторая очередь стадиона им. С. М. Кирова, гребной канал в Приморском парке Победы, бассейн Института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, Некрасовский и Невский рынки. В числе известных проектов архитектора – подземные залы станций метро «Горьковская» (1963) и «Электросила» (1961).

Самым крупным стал проект гостиницы «Прибалтийская». А студенты СПбГАСУ имеют возможность жить в общежитии на Фонтанке, 123, здание которого тоже проектировал Сергей Евдокимов. Этот объект словно стал подарком родному вузу от благодарного выпускника.

