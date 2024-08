Марат Хуснуллин: По обходу Твери на трассе М-11 «Нева» зафиксировано более 650 тыс. проездов с момента открытия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Трасса М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга

Ровно месяц назад Президент дал старт движению по всей протяжённости северного обхода Твери. Новый объект стал завершающим этапом строительства трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. С момента запуска движения на дороге зафиксировано более 650 тыс. проездов автомобилей, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Открытие северного обхода Твери протяжённостью более 62 км положительно отразилось на удобстве жителей Тверской области, а также поспособствовало росту трафика на всей М-11 “Нева„ от Москвы до Санкт-Петербурга. Кроме этого, благодаря обходу мы получили бесшовные скоростные маршруты между Петербургом и Казанью – более 1,5 тыс. км, а также Краснодаром – 2,1 тыс. км. В первый месяц со дня открытия, 16 июля, автомобилисты проехали по участку более 650 тыс. раз», – сказал Марат Хуснуллин.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что после открытия обхода Твери трафик по всей М-11 «Нева» в среднем вырос на 10%.

«С момента запуска движения в среднем в сутки по обходу Твери проезжает порядка 20 тыс. автомобилей. Максимальное количество отмечается по субботам, когда каждый третий автомобиль на М-11 “Нева„ минует новый участок, или 35% от общего потока. Например, 27 июля и 10 августа на участке обхода Твери зафиксировано более 26 тыс. авто за сутки», – сказал Вячеслав Петушенко.

Северный обход Твери – это дорога высшей технической категории с четырьмя полосами движения, разделёнными транспортными потоками и освещением на всём протяжении.

Строители возвели там четыре транспортные развязки, 28 путепроводов и мостов, в том числе и самое масштабное сооружение на северном обходе Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 м, а ширина – чуть более 24 м. Высота пролёта сооружения над водой достигает 17 м, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры.

