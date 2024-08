Марат Хуснуллин: В России за семь месяцев 2024 года отремонтировали дома, в которых проживают более 1,7 миллиона человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

В регионах России продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Эта программа реализуется на территории 85 субъектов. Площадь отремонтированных с начала года домов превышает 46 млн кв. м. Своевременное проведение работ позволяет предотвратить преждевременное ветшание жилья, поддержать техническое состояние домов. Об итогах проведения капремонта жилья с начала этого года рассказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Летние месяцы – самый активный период проведения капитального ремонта многоквартирных домов. И до начала отопительного периода большую часть работ необходимо завершить. С начала года в регионах уже отремонтировали почти 11,5 тыс. домов. В отремонтированных домах проживают более 1,7 миллиона граждан. Выполнение работ позволяет повысить качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы», – сказал Марат Хуснуллин.

Наибольшее количество домов отремонтировали в Центральном (4336), Приволжском (1784) и Сибирском (1407) федеральных округах. Больше всего жилья обновили в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, Красноярском крае, Челябинской области и Республике Крым.

«В 2014 году была запущена по всей стране региональная система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. За весь период реализации программы были выполнены работы почти в 300 тыс. домах, площадь которых составила более 1 млрд кв. м. На сегодняшний день 40,5 млн человек проживает в домах, где проведён капитальный ремонт. Ключевая наша задача – улучшение качества жизни граждан», – отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Фонд развития территорий, который осуществляет мониторинг реализации региональных программ капремонта, продолжает заниматься улучшением качества этой работы в регионах.

«Кроме изменения нормативной правовой базы на федеральном уровне, важные позитивные изменения удаётся внести в программы регионов благодаря изучению успешных практик субъектов с целью их дальнейшего тиражирования. Например, в Тульской и Воронежской областях при региональных операторах работают собственные проектные отделы, что позволяет повысить качество проектной документации и, как следствие, качество выполняемых подрядчиками работ, а также экономить взносы граждан. Полезна работа Московской области в части организации замены систем газоснабжения в домах, в Тюменской области – практика сбора данных по лифтам. Такой успешный опыт и уже проверенные решения регионов помогут проводить ремонт домов более эффективно», – рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

