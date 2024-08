Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Исследователи Государственного университета управления на основе ретроспективного анализа определят перспективы развития современного Юга России и предложат рекомендации по интеграции новых территорий.

Авторский коллектив ГУУ, состоящий из экспертов в области истории, экономики, социологии и политологии, приступил к изучению процессов социально-экономической и политико-административной трансформации регионов Юга России в период 1991-2023 гг.

Ученые анализируют исторический опыт постсоветского развития ключевых территорий современного Юга России: Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей и города федерального значения Севастополь.

Заданный временной отрезок позволит коллективу сопоставить динамику развития «старых регионов» Юга России и «новых» на разных исторических этапах. Описания траекторий социально-экономического развития после крушения СССР, политико-административных практик в 1990-е гг., состояний ведущих отраслей экономики и промышленности в годы реформ, развития политической системы в 2000-е гг., государственных мер в условиях санкций и интеграции в Российскую Федерацию новых территорий будут использованы как рекомендации для органов государственной власти при выработке стратегий и программ развития современного Юга России.

Исследование впервые проводится с учетом изменившихся правовых и международных статусов территорий новых субъектов Российской Федерации, что подчеркивает актуальность в изучении перспектив совместного развития территорий.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI