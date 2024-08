Дружба без границ. Иностранные студенты Политеха провели совместный выезд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенческий совет общежитий № 12 и № 13 Политехнического университета организовал уникальное мероприятие для иностранных студентов. Учащиеся из Гвинеи, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Замбии, Саудовской Аравии, Индонезии, Йемена, Бангладеша, Ирана, Китая обменялись опытом по развитию студенческих советов в общежитиях.

Иностранные студенты из разных общежитий Политеха отправились на Ласковый пляж. Они обсудили важность создания информационной инфраструктуры для студентов, проживающих в общежитиях модульного т типа, чтобы они могли быть в курсе всех событий. Всё это совмещалось с веселым времяпрепровождением под ритмы музыкальной группы ребят из Индонезии и командных играх.

Мы стремились создать комфортную среду для обмена опытом и развития студенческого самоуправления в общежитиях, показать, что у студентов есть множество возможностей взаимодействовать и развиваться. Отсутствие тесного взаимодействия между иностранными студентами — это актуальная проблема, которую мы стремимся решить , — подчеркнула заместитель председателя студсовета общежития № 13 Екатерина Тарбаева, главный организатор мероприятия.

Наша встреча превзошла все ожидания. Огромное спасибо всем за замечательное время и дружественную атмосферу , — поделился студент из Ирана Ахура Азади.

Политех является одним из самых интернациональных вузов в России. Крайне важно, чтобы студенты чувствовали себя комфортно, проживая в другой стране, так как это значительно облегчает процесс обучения. Подобные мероприятия — первый и важный шаг к укреплению связей между иностранными студентами и развитию студенческого самоуправления в СПбПУ.

