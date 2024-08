Дмитрий Чернышенко: Работа по созданию молодёжных лабораторий продолжится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В России завершилось создание молодёжных лабораторий в рамках национального проекта «Наука и университеты». Благодаря программе по созданию таких лабораторий с 2018 по 2024 год рабочими местами обеспечены более 9 тысяч исследователей, из них более 6 тысяч – молодые учёные. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Вовлечение молодёжи в сферу исследований и разработок играет ключевую роль для развития отечественной науки. Программа по созданию молодёжных лабораторий показала свою эффективность. Благодаря её реализации было создано множество разработок, которые применяются в различных отраслях. За шесть лет в 70 регионах нашей страны открыто 940 новых лабораторий. По поручению Президента Владимира Путина работа по созданию молодёжных лабораторий продолжится в рамках нацпроекта „Молодёжь и дети“», — подчеркнул вице-премьер.

В этом году в рамках конкурса на создание молодёжных лабораторий были отобраны 200 заявок, 30 из них поступили от университетов и научных организаций Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Заявки на создание молодёжных лабораторий отбирались в соответствии с приоритетными направлениями развития науки для достижения технологического лидерства России.

«При отборе заявок на создание молодёжных лабораторий большое внимание уделяется значимости исследований для той или иной отрасли экономики. Важным условием для дальнейшего развития лабораторий является наличие индустриальных партнёров. За шесть лет молодёжные лаборатории были открыты в 254 научных организациях и 119 университетах России. И, безусловно, высокой оценкой деятельности Минобрнауки в реализации этой программы стал тот факт, что с завершением в этом году нацпроекта „Наука и университеты“ она продолжит своё развитие в новом – „Молодёжь и дети“», – отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В ряде открытых в этом году лабораторий завершаются ремонтные работы и закупка оборудования, в других уже проводятся исследования, в том числе совместно с индустриальными партнёрами. Так, в лаборатории плазмохимических технологий в винилировании Иркутского института химии имени А.Е.Фаворского СО РАН совместно с индустриальными партнёрами учёные планируют превратить уголь Восточной Сибири в зелёное сырьё. В научно-исследовательской лаборатории «Моделирование и разработка интеллектуальных технических систем АПК» Донского государственного технического университета по запросу бизнеса (ООО «Бонум») разрабатывают диагностическую систему вибрационных параметров сельскохозяйственной техники. Данная система позволит повысить надёжность сложной техники.

Среди значимых результатов работы молодёжных лабораторий, открытых за шесть лет, – создание прототипа первого квантового компьютера на ионах специалистами Физического института имени П.Н.Лебедева РАН и Российского квантового центра (лаборатория оптики сложных квантовых систем). В лаборатории, созданной в Институте биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова (лаборатория инструментов диагностики и терапии инфекционных заболеваний), разработали тест-систему для определения РНК дальневосточного субтипа вируса клещевого энцефалита, которая позволит проводить диагностику быстрее и более точно. В Объединённом институте высоких температур РАН (лаборатория активных кулоновских систем) доказали, что уединённые волны – солитоны – могут переносить не только энергию, но и вещество. Полученные результаты могут применяться, например, в системах предупреждения о цунами.

