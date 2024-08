Денис Мантуров высоко оценил инициативы промышленников по помощи бойцам СВО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Краснодарский край, где посетил предприятия региона вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Первой точкой посещения стало одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Первый заместитель Председателя Правительства ознакомился с работой механического и монтажного цехов, а также комплектовочных участков завода. За последние два года предприятие было модернизировано. При этом доля отечественного оборудования, используемого в производстве, составляет 76%. Кратно удалось нарастить как объёмы производства, так и численность сотрудников.

Денис Мантуров наградил работников предприятия и вручил им медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и благодарности Президента Российской Федерации, подчеркнув важность их работы и мужество каждого члена команды.

«С начала специальной военной операции, могу сказать, конечно, сделана большая работа и по объёмам выполняемых заказов. Завод увеличил объёмы производства в 10 раз. Это колоссальный результат совместной, командной работы, сплочённости конструкторов, инженеров и рабочих. Благодаря вам сотни боевых машин отправлены в войска, что, безусловно, вносит свою лепту в достижение целей СВО. Поэтому хочу поблагодарить вас от лица Президента и от себя лично за ваше большое и очень важное дело», – подчеркнул Денис Мантуров.

В ходе поездки Первый заместитель Председателя Правительства посетил общежитие жилого комплекса для военнослужащих и реконструированный клуб на территории одной из воинских частей. В 2022 году по итогам предыдущего посещения Дениса Мантурова и его общения с мобилизованными и военнослужащими совместно с Минобороны России было принято решение отремонтировать жилые помещения, столовую, складские объекты, расположенные на территории военных городков. Первый вице-премьер поручил также реконструировать местный клуб, построенный более 40 лет назад, оснастить читальный и спортивный залы, комнаты боевой славы и другие помещения клуба. С поддержкой края и кубанских предприятий промышленного комплекса пространство полностью реконструировали. Были установлены современные системы противопожарной безопасности, кондиционирования и вентиляции, осуществлён ремонт отопления и благоустройство прилегающей территории.

Также Денис Мантуров осмотрел Абинский электрометаллургический завод. Он основан в 2006 году и является одним из крупнейших экспортёров Краснодарского края, активно участвует в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» и пользуется мерами государственной поддержки. Завод производит ряд видов металлургической продукции, мощности позволяют выпускать более 1,5 млн т стали, 1,9 млн т проката и около 200 тыс. т метизных изделий в год. Предприятие входит в десятку ведущих производителей медицинского кислорода в России с общим объёмом выпуска на уровне 1750 т в месяц.

Итогом посещения АЭМЗ стала передача помощи участвующим в СВО подразделениям ВДВ. Предприятие закупило и отправило им новые квадроциклы, автомобильные прицепы, детекторы дронов, беспилотники и дизельные электростанции. От лица служащих в ВДВ принял помощь и поблагодарил за содействие начальник штаба войск – первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

«Всё, что мы сегодня отправляем, без всякого сомнения, найдёт применение и облегчит нашим парням работу в очень непростых условиях боевых действий. Конечно, главные задачи в этой части решает наш большой ОПК, но и такие акции крайне важны. Хотел бы поблагодарить руководство и коллектив Абинского электрометаллургического завода за организацию сбора этого груза. Сегодняшнее событие лишь малая часть ёмкого вклада, который вносит российский социально ответственный бизнес в достижение целей специальной военной операции. Аналогичный подход предприятия промышленности и торговли реализуют сегодня для обеспечения всем необходимым пострадавших от вторжения врага жителей Курской области», – отметил Денис Мантуров, подчеркнув вклад работников предприятия в решение важных для всей страны задач.

