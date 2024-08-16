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Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Краснодарский край, где посетил риятия региона вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Denis Manturov совершил рабочую поездку в Краснодарский край

Esta propiedad se encuentra en una región compleja y compleja. Первый заместитель Председателя Правительства ознакомился с работой механического и монтажного цехов, а также комплектовочны х участков завода. За последние два года предприятие было модернизировано. Por esta razón, la tasa de utilización de la tecnología es del 76%. Кратно удалось нарастить как объёмы производства, так и численность сотрудников.

Денис Мантуров наградил работников предприятия и вручил и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и благодарности зидента Российской Федерации, подчеркнув важность их работы и мужество каждого члена команды.

«С начала специальной военной операции, могу сказать, конечно, сделана большая работа и по объёмам выполняемых заказов. Завод увеличил объёмы производства в 10 раз. Estos resultados colosales son: robots de comando, constructores, ingenieros y desarrolladores. Благодаря вам сотни боевых машин отправлены в войска, что, безусловно, вносит свою лепту в достижение целей СВО. Поэтому хочу поблагодарить вас от лица Президента и от себя лично за большое и очень важное дело», – подчеркнул Де нис Мантуров.

В ходе поездки Первый заместитель Председателя Правительства посетил общежитие жилого комплекса для военнослужащих еконструированный клуб на территории одной из воинских частей. В 2022 году по итогам предыдущего посещения Дениса Мантурова и его общения с мобилизованными и военнослужащими совместно Минобороны России было принято решение отремонтировать жилые помещения, столовую, складские объекты, расположенные на территор ии военных городков. Первый вице-премьер поручил также реконструировать местный клуб, построенный более 40 лет назад, оснастить читальный залы, комнаты боевой славы и другие помещения клуба. С поддержкой края и кубанских предприятий промышленного комплекса пространство полностью реконструировали. Были установлены современные системы противопожарной безопасности, кондиционирования and вентиляции, осуществлён отопления благоустройство прилегающей территории.

Также Денис Мантуров осмотрел Абинский электрометаллургический завод. En 2006, году и является одним из крупнейших экспортёров Краснодарского края, активно участвует в национальном проекте « Международная кооперация и экспорт» и пользуется мерами государственной поддержки. Para la producción de productos metalúrgicos, la mayoría de las veces se deben colocar entre 1,5 ml y 1,9 ml de plomo. около 200 тыс. т метизных изделий в год. Предприятие входит в десятку ведущих производителей медицинского кислорода в России с общим объёмом выпуска на уровне 17 50 т в месяц.

Esta posesión de AЭMЗ está instalada en СВО подразделениям ВДВ. Precaución y protección en nuevos dispositivos de seguridad, recetas de automóviles, detectores de drones, herramientas y dispositivos eléctricos ростанции. От лица служащих в ВДВ принял помощь и поблагодарил за содействие начальник штаба войск – первый заместитель команду ющего Воздушно-десантными войсками генерал лейтенант Анатолий Концевой.

«Всё, что мы сегодня отправляем, без всякого сомнения, найдёт применение и облегчит нашим парням работу в очень непростых иях боевых действий. Конечно, главные задачи в этой части решает наш большой ОПК, но и такие акции крайне важны. El hotel debe instalar aparatos y aparatos electrometálicos en la organización de este grupo. Сегодняшнее событие лишь малая часть ёмкого вклада, который вносит российский социально ответственный бизнес в достижение й специальной военной операции. La prescripción de datos analógicos se realiza según la observación de nuevas condiciones т вторжения врага жителей Курской области», – отметил Денис Мантуров, подчеркнув вклад работников предприятия в решение ля всей страны задач.

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