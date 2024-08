Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

В ходе поездки Первый заместитель Председателя Правительства посетил общежитие жилого комплекса для военнослужащих еконструированный клуб на территории одной из воинских частей. В 2022 году по итогам предыдущего посещения Дениса Мантурова и его общения с мобилизованными и военнослужащими совместно Минобороны России было принято решение отремонтировать жилые помещения, столовую, складские объекты, расположенные на территор ии военных городков. Первый вице-премьер поручил также реконструировать местный клуб, построенный более 40 лет назад, оснастить читальный залы, комнаты боевой славы и другие помещения клуба. С поддержкой края и кубанских предприятий промышленного комплекса пространство полностью реконструировали. Были установлены современные системы противопожарной безопасности, кондиционирования and вентиляции, осуществлён отопления благоустройство прилегающей территории.