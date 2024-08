Дарья Антонова: «Контакт с научным руководителем — важнейшая часть работы аспиранта»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Аспирантка Высшей школы биомедицинских систем и технологий Института биомедицинских систем и биотехнологии Дарья Антонова вошла в число победителей конкурса на назначение новой стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Дарья учится по направлению «Молекулярная биология» под руководством директора научно-исследовательского комплекса «Нанобиотехнологии», кандидата физико-математических наук Михаила Ходорковского. В интервью она рассказала, насколько важно выбирать программу обучения и научного руководителя, а также о многих возможностях, которые даёт Политехнический университет. Об этом и многом другом читайте в нашем материале .

https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/darya-antonova-kontakt-s-nauchnym-rukovoditelem-vazhneyshaya-chast-raboty-aspiranta/

