Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Вся эта неделя омрачалась новостями о событиях в Курской области. Студенты-добровольцы из ГУУ не остаются в стороне и помогают пострадавшим на месте. А в Москве двери университетских общежитий открываются досрочно для студентов из этого региона. Эксперты ГУУ анализируют эти события, а также предвыборную гонку в США, снижение цен на автомобили и квартиры, статус предпенсионеров, принцип «лесенки вкладов» и причины отсутствия на полках отечественных магазинов такого простого продукта как смородина.

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев обсудил взаимодействие Брюсселя с Трампом и Харрис. «Ноябрьские выборы в США безусловно изменят ситуацию в Европе, поскольку Трамп для них неуравновешенный человек, который может любые эксцентричные действия объявить и реализовать – ему ничего не страшно», – говорит эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина обсудила предложение Госдумы повысить до 30% ставку НДФЛ для иностранных граждан, работающих в России. «Государственное регулирование должно быть направлено не просто на формирование равных условий для граждан и неграждан страны, но и на защиту собственных граждан, формируя приоритетные правовые условия во всех сферах жизни», – соглашается с предложением Думы эксперт.

— Также Галина Сорокина в преддверии 1 сентября дала советы как сэкономить на сборах детей в школу. «Многие регионы и работодатели оказывают содействие родителям при покупке школьной форме в виде различных дотаций. Узнать о такой помощи можно на региональных сайтах и социальных отделах работодателя», – напомнила экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков дал комментарий по поводу вступившего в силу запрета на импорт из России в США низкообогащённого урана. «Эта ситуация, если посмотреть, как она будет развиваться в течение нескольких лет, думаю, что для РФ вполне может быть выгодна, просто за счет того, что средние цены урана будут расти опережающими темпами по сравнению с другими категориями товаров», — сказал экономист.

— Также Максим Чирков раскрыл последствия импортозамещения. «Снижение доли импорта также хорошо влияет на курс российского рубля. Мы можем наблюдать укрепление национальной валюты по фундаментным факторам и из-за снижения доли импортных товаров аналогично тому, как было в 2022 году, когда все ожидали, что доллар будет расти относительно рубля, а в результате он снизился», – отметил эксперт.

— Помимо этого Максим Чирков указал на причины снижения цен на автомобили. «Я бы сказал, что основная причина снижения цен на российском рынке — это излишний рост цен на них же в течение 2022-2023 года», – уверен специалист.

— Ещё Максим Чирков оценил вероятность принятия законопроекта о запрете продажи мобильных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore. Эксперт считает эту вероятность высокой и утверждает, что такой закон нужен для того, чтобы магазины приложений не использовались в качестве пропагандистского инструмента, а служили исключительно для удовлетворения определенных потребностей российских граждан в IT-сфере и телекоммуникациях.

— Кроме того Максим Чирков объяснил причины резкого падения цен на жильё в 11 городах России. «Снижение цен на готовое жильё связано с тем, что сейчас ограничены возможности кредитования. С одной стороны, происходит повышение кредитных ставок, с другой стороны видим отмену льготной ипотеки», – указал эксперт на причины снижения цен.

— Также Максим Чирков назвал возможные причины остановки торгов на Московской бирже в среду, 14 августа. «Индекс Мосбиржи умеренно растёт, поэтому, мне кажется, приостановки торгов из-за резких изменений ценных бумаг не было. Самая большая вероятность, [что] это технические работы или технические неполадки в системе торговли. Такое случается, в принципе, в этом нет ничего страшного», – успокоил Максим Чирков.

— Вдобавок Максим Чирков ответил, стоит ли ждать роста цен на топливо в виду продления запрета на его экспорт. «Экспорт бензина разрешен в рамках, допустим, межправительственных, межгосударственных соглашений. Он возможен для обеспечения гуманитарных миссий, для гуманитарных целей. Он есть, но этот запрет не позволяет спекулянтам повышать цены на внутреннем рынке, продавая топливо на внешнем по более высоким ценам», – предупредил эксперт.

— Заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова обсудила принцип действия «лесенки вкладов», но предупредила, что к недостаткам этой стратегии при инвестировании относится необходимость постоянно следить за рынком и вести строгий учет всех вкладов, что требует дополнительных временных затрат.

— Профессор Государственного университета управления Виктор Титов обсудил «забуксовавшую» предвыборную кампанию Трампа. «В общем, есть некоторое ощущение, что ни сам Дональд Трамп, ни его политтехнологи пока не адаптировались к изменившейся электоральной реальности, в которой, по большому счету, уже нет Джозефа Байдена, но есть Камала Харрис», – говорит эксперт.

— Также Виктор Титов задался вопросом о будущем России в мировом спорте. «Будущие же олимпийские столицы – Брисбен, Солт-Лейк-Сити и «французские Альпы» – были де-факто определены исполкомом МОК без всяких там конгрессов, в процессе «заинтересованного диалога» и «включенного диалога». То есть, явились плодом исключительно неконкурентных и кулуарных «договорняков»», – указал профессор.

— Кроме того Виктор Титов обсудил причины диверсионной операции в Курской области. «О чем уже можно говорить с абсолютной уверенностью, так это об эскалации. О том, что материализовавшийся было мираж мирных переговоров между Россией и Украиной стал куда-то рассеиваться», – отметил политолог.

— Помимо этого Виктор Титов рассмотрел тактику демократов в предвыборной гонке в США. «Мне представляется, что «образ непредсказуемого, почти «безумного» Трампа – один из самых слабых инструментов в предвыборном арсенале демократов. Причина здесь одна, и она общеизвестна: Трамп в 2017-2021 годах уже занимал Овальный кабинет. И ничего апокалиптического за те четыре года не случилось», – напоминает Виктор Титов.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов оценил возможность укрепления рубля. «Но несмотря на все факторы поддержки рубля, его укрепление закончилось. Так как бюджет на текущий год сверстан с расчетом 90,1 рубля за доллар», – утверждает экономист.

— Также Константин Андрианов оценил возможность девальвации рубля в связи с образовавшимся дефицитом бюджета. «Что касается мер по удержанию роста курса рубля, то правительство в связке с Центробанком (посредством покупки инвалюты) это делают почти весь текущий год (иначе бы курс рубля был намного выше, чем сейчас)», – уверен эксперт.

— Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова рассказала о феномене «призрачных» вакансий – вакансий, по которым никого не собираются нанимать. «Расширять штат могут себе позволить развивающиеся компании. И для создания этого образа необходимо размещать вакансии», – называет эксперт одну из причин появления этого тренда.

С классификацией этих «призраков» можно ознакомиться в канале ГУУ в «Дзен».

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор рассказала о причинах введения статуса предпенсионера. «Статус предпенсионера был введен для поддержки тех граждан, которым до пенсии осталось немного, но в связи с повышением пенсионного возраста заслуженный отдых пришлось отложить. Необходимо было поддержать таких граждан социально», – поясняет эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова обсудила законопроект об ужесточении требований к сервисам покупок в рассрочку (BNPL). «Ограничения могут затормозить развитие сервисов BNPL и уменьшить доступ населения к финансовым услугам. Фактически банковские услуги в системе BNPL предоставляют не банки, то есть значительная часть рынка кредитования уходит из сферы влияния кредитных организаций», – сетует эксперт.

— Также Светлана Сазанова объяснила выгоды ипотеки на загородный дом. «На фоне высоких ставок по обычным кредитам, инвестиции в готовый или строящийся дом выглядят весьма привлекательными. До 2030 года продлена семейная ипотека под 6% годовых (для семей детьми в возрасте до шести лет и семей, воспитывающих ребенка-инвалида), по этой программе можно купить готовый или строящийся дом», – говорит экономист.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова рассказала о влиянии сиесты на продуктивность сотрудников. «Многие учёные, изучавшие данную практику, пришли к выводу, что длительность рабочего дня не всегда приравнивается к высокой продуктивности. Например, Испания является страной с наиболее низкими в ЕЭС экономическими показателями и высоким уровнем безработицы», – напоминает эксперт.

— Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох обсудил резкий рост зарплат для мигрантов на производствах. Они выросли почти на 40% и при этом практически исчезли нелегальные схемы оформления. Профессор отметил, что больше всего заинтересованы в иностранной рабочей силе производственные организации, работающие в сфере строительства, ЖКХ и сельского хозяйства.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева объяснила почему на полках российских магазинов не хватает смородины. «Стоимость смородины на прилавке сейчас колеблется в районе стоимости многих фруктов — из-за нехватки техники, качественного посадочного материала, трудностей с перевозкой и хранением. Но поскольку это ягоды, которые растут на каждой даче, при такой цене им сложно конкурировать за интерес покупателя с более экзотическими плодами», – говорит эксперт.

Пока погода в столичном регионе снова стала по-настоящему летней, все отправляемся на эти выходные в деревни и на дачи, есть смородину бесплатно, потому что новостей на этой неделе больше нет.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

помогают пострадавшим на месте….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/photo_2023-03-04_01-46-02.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI