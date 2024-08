15.08.2024 Lista wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza do żołnierzy z okazji święta Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Lista wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza do żołnierzy z okazji święta Wojska Polskiego15.08.2024

¡Żołnierze Wojska Polskiego! Każdego roku Święto Wojska Polskiego przypomina nam o bohaterstwie i oddaniu Waszych czcigodnych poprzedników, o najbardziej chwalebnych epizodach polskiego oręża, o cenie niepodległości oraz wolności. Obchodzimy je w rocznicę jednego z najważniejszych zwycięstw w naszej historii – Bitwy Warszawskiej, podczas której Wojsko Polskie odparło napaść Armii Czerwonej niosącej krwawą rewolucję Europie Zachodniej. Tego dnia oddajemy cześć wszystkim Bohaterom, którzy z bronią w ręku walczyli o Ojczyznę od zarania naszego państwa.

Dziś Wy kontynuujecie tradycje obrońców suwerennej i niepodległej Polski. Czynicie to zarówno poprzez dbanie o pamięć, jak i realne przywiązanie do wartości, którym wierne były pokolenia naszych Obrońców – honoru, odwagi, poświęcenia. Dowód wierności tym ideom dajecie stojąc na straży naszego bezpieczeństwa na granicy państwowej, pełniąc służbę w polskich kontyngentach wojskowych, czy wspierając obywateli polskich w trudnych sytuacjach, ch jak klęski żywiołowe. W dniu Święta Wojska Polskiego dziękuję za Waszą służbę. Nie mam wątpliwości, że do moich podziękowań dołączą miliony Polek i Polaków.

Uczestnikom uroczystości związanych ze Świętem Wojska Polskiego dziękuję za hołd składany Bohaterom 1920 roku oraz wszystkim żołnierzom którzy walczyli o wolną Ojczyznę, a także za wspieranie i okazywanie s zacunku Tym, którzy dziś troszczą się o jej bezpieczeństwo. Wdzięczność i duma to dla żołnierzy polskich ważne wsparcie.

Z wyrazami szacunku

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprimer ministro, Ministro Obrony Narodowej

