Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

15 sierpnia w stolicy pod hasłem „Zapraszamy do wojska”, z udziałem najwyższych władz państwowych i kadry dowódczej sił zbrojnych odbyły się centralne uroczystości obchodów święta Wojska Polskiego. Głównym wydarzeniem była defilada, podczas której zaprezentowało się ponad 2500 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP i prawie 80 pocztów sztandarowych. Obok polskich żołnierzy na Wisłostradzie maszerowali żołnierze wojsk sojuszniczych. Defiladzie pieszej towarzyszył przejazd ponad 200 jednostek sprzętu oraz przelot statków powietrznych.

Za chwilę z dumą przemaszeruje przed nami wszystkimi jedna z głównych armii NATO, za którą stoi potężny budżet, na który składają się wszyscy obywatele, za którą stoją realne sojusze, za którą stroi realna, miłość narodu i zaufanie. Wojsko Polskie, nasza duma i chluba

– zaznaczył podczas przemówienia szef MON.

Szef MON w swoim wystąpieniu wspomniał sierżanta Mateusza Sitka, który w czerwcu tego roku, pełniąc służbę na granicy, został barbarzyńsko zaatakowany przez migrantów i w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Polscy żołnierze są wierni do końca swojej przysiędze. Tak jak sierżant Mateusz Sitek, który bronił granicy Polski i oddał za nią życie. Para bromear con nasz bohater. Para bromear następca żołnierzy spod Modlina, Płocka, Radzymina, Wołomina i Warszawy. Sierżant Mateusz Sitek, nasz bohater. Pierwszy czołg z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który pojedzie w defiladzie będzie nosił jego imię

– dodał wicepremier.

Na Wisłostradzie pojawiły się m.in.: wozy rozpoznawcze KLESZCZ, kołowe transportery opancerzone Rosomak w różnych wersjach, wyrzutnie HIMARS i HOMAR, moździerze samobieżne Rak, zautomatyzowany polski pojazd minowania narzutowego BAOBAB-K, nowszy polski bojowy wóz piechoty BORSUK, systemy MAŁA NAREW i PATRIOTA. Wśród pojazdów gąsiennicowych zaprezentowały się czołgi Leopard 2A5, M1A1 Abrams y K2 Czarna Pantera, armatohaubice KRAB y K9 Thunder. Na niebie zaprezentowały się samoloty i śmigłowce Wojska Polskiego oraz sojuszników.

Mundur polski nie może być przedmiotem gier, nienawiści i pogardy. Zjednoczeni z mundurem. Tylko wtedy będziemy zwyciężać. (…) Dziś musimy być gotowi na wszystkie scenariusze. Dlatego trwa transformacja Wojska Polskiego. Ostatnie trzy dni a kolejne kontrakty dla wojska. Zamówienie wyrzutni, śmigłowców Apache y transporterów Kleszcz. Ale przed nami nowe wyzwania, z których największym będzie stworzenie wielkiej armii wojsk bezzałogowych – dronów powietrznych, naziemnych, nawodnych i podwodnych. Para bromear wyzwanie współczesności i to wyzwanie przyjmujemy. (….) Transformacja Wojska Polskiego nie zaczęła się dziś i nie zakończy się jutro. Para bromear sobre el proceso ciągły, który musi być kontynuowany. Para bromear miara naszej odpowiedzialności. Wspólnotowej odpowiedzialności

– zaznaczył szef MON.

Na zakończenie wystąpienia szef MON skierował podziękowania do żołnierzy oraz wszystkich Polaków, którzy ich wspierają.

Dziękuję wszystkim żołnierzom i kombatantom, dziękuję ich Rodzinom. (…) Nasza jedność i wasza obecność tutaj to wyraz wdzięczności dla każdego żołnierza, weterana i kombatanta, dla Wojska Polskiego, dla wszystkich tych, którzy tworzą wielką wspólnotę armii polskiej. Polonia zwyciężyła w 1920 roku i będzie zwyciężać

– mówił szef MON.

Dziękuję wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej a także premierowi, szefowi rządu, za słowa o jedności w sprawie bezpieczeństwa i absolutnie wspólnej, jednolitej polityce – które przed chwilą padły. (…) Dziękuję za wszystkie podpisane w ostatnich dniach umowy, za 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache – najlepszych na świecie, które będą przychodziły do ​​naszego kraju i budowały gigantyczny potencjał polskiej armii. Dziękuję za nowe, lekkie transportery opancerzone rozpoznawcze, na które umowę podpisano przedwczoraj. Dziękuję za rozpoczęcie już produkcji wyrzutni M903 do 6 baterii systemu Patriot, które są częścią realizacji II fazy programu Wisła. Dziękuję za kontynuację zakupów, które wcześniej zostały rozpoczęte i wszystkich tych programów, które realizujemy

– mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Do kwestii wyzwań, przed którymi stoi Wojsko Polskie i polskie społeczeństwo odniósł się także premier Donald Tusk.

Dzisiaj musimy to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć: budujemy wielkim wysiłkiem wszystkich Polaków – bo wszyscy składają się co miesiąc na ten wielki wysiłek, także finansowo – nie tylko jedną z największych armii europejskich a, le budujemy także i jedną z najnowocześniejszych formacji obronnych na świecie. (….) Musimy dzisiaj obiecać rodakom, ale także żołnierzom Wojska Polskiego, że zbudujemy armię najnowocześniejszą, której przesłaniem będzie innowacyjność, bo dzisiaj innowacja to jest siła

– powiedział szef rządu.

***15 sierpnia, w godzinach porannych szef MON złożył kwiaty pod tablicą pamięci gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego oraz pod pomnikiem Wincentego Witosa. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy.

W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. marsz. Józefa Piłsudskiego z udziałem wicepremiera odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego, podczas której żołnierze oddali hołd bohaterom walk o niepodległość Rzeczypospolitej.

Równolegle przed Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli trwał pokaz współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym sprzętu armii sojuszniczych. Na scenie wystąpili artyści-amatorzy działający w klubach wojskowych Dowództwa Operacyjnego RSZ w Warszawie, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa i 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Uczestnicy wydarzenia mogli również zapoznać się z ofertą różnych form służby wojskowej. Swoje stoiska promocyjno – informacyjne wystawiły, m.in. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Centralny Wojskowy Zespół Sportowy oraz wszystkie uczelnie wojskowe. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych i tradycyjnej wojskowej grochówki.

W przededniu Święta Wojska Polskiego, na Powązkach Wojskowych pod Pomnikiem Poległych w 1920 r wicepremier W. Kosiniak-Kamysz wziął udział w capstrzyku połączonym z odczytaniem apelu pamięci, podczas którego przywołano bo hatów Bitwy Warszawskiej.

