Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wojsko Polskie – nasza narodowa duma

Polskie wojsko, które obecnie jest jedną z głównych armii NATO, cieszy się wielkim zaufaniem społeczeństwa.

“Każdego dnia Wasza postawa nacechowana jest profesjonalizmem i determinacją. Jesteście solą tej ziemi. Jesteście w sercach każdej Polki i każdego Polaka, który kocha swoją Ojczyznę”

– zwrócił się do żołnierzy Premier Donald Tusk, podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego.

Jak dodał, świętujemy dziś rocznicę wielkiego Historycznego zdarzenia, jakim było zwycięstwo Polski nad sowieckim agresorem. Zwycięstwo to nie zawsze było doceniane, ale przez wiele osób uznawane jest za jedno z najważniejszych zwycięstw w historii świata.

“Wiemy dobrze, że Polska i nasza niepodległość – ale też cała Europa i być może cała cywilizacja wolności – przetrwała dzięki temu zwycięstwu i dzięki ofiarom z tamtych dni. Tysiące Polek i Polaków oddało życie w tej bit wie – za Polskę, za wolność i niepodległość oraz za fundamentalne wartości, które tworzą naszą polityczną i etyczną cywilizację”

– podkreślił szef rządu.

Polacy pokonali bolszewików dokładnie 104 lata temu.

Nie możemy liczyć na cud

“Cud nad Wisłą” będzie na zawsze pamiątką wielkiego bohaterstwa, niezwykłego poświęcenia, genialnego dowództwa oraz wielkiego morale całego ówczesnego narodu. Ale powinien być także przestrogą dla nas, aby liczyć przede wszystkim na siebie.

“Kiedy przyjdzie taka potrzeba, nie może być miejsca na liczenie na cud. Musimy liczyć na siebie i na nasz naród. Musimy liczyć na realne sojusze i na nasz wspólny wysiłek w budowie nowoczesnej armii”

– zaznaczył Prezes Rady Ministrów.

Jak dodał, budujemy naszą armię wielkim wysiłkiem wszystkich Polaków, ponieważ wszyscy składają się finansowo na ten wysiłek.

“Nie wystarczy wydać dużo pieniędzy. Trzeba także bardzo mądrze wydać każdą złotówkę. I nie tylko dlatego, że to jest złotówka polskiego podatnika, ale dlatego, że od tego będzie zależało nasze piezas dos”

– wyjaśnił Donald Tusk.

W sumie na Wojsko Polskie w 2024 roku wydamy 159 mld PLN.

Innowacja i nowoczesny sprzęt

Rząd konsekwentnie działa, aby zwiększać liczbę żołnierzy oraz zapewnić Polkom i Polakom bezpieczeństwo. Obecnie nasza armia liczy ok. 200 tys. żołnierzy. Jeszcze w tym roku planujemy powiększyć tę liczbę do ok. 220 tys. Docelowo ma to być ok. 300 tys. żołnierzy.

“Budujemy nie tylko jedną z największych armii europejskich, ale budujemy także jedną z najnowocześniejszych formacji obronnych na świecie. Bez tego nie będziemy mieli szans”

– primer ministro powiedział.

O sile danej armii decyduje nie tylko stan osobowy, ale także nowoczesny i innowacyjny sprzęt bojowy. Dlatego zwiększyliśmy finansowanie polskiego wojska do rekordowego poziomu 4% PKB – najwyższego ze wszystkich państw OTAN.

“Zbudujemy armię najnowocześniejszą, której przesłaniem będzie innowacyjność. Dzisiaj innowacja to jest siła. Będziemy wydawać dużo pieniędzy, aby polska armia była najlepiej uzbrojona”

– obiecał szef rządu.

Polska armia musi być też „inteligentna” technologicznie, bo w dzisiejszych wojskowych planach Strategicznych liczą się takie cechy jak szybkość, zwinność, zmienność pozycji oraz przewaga techniczna.

“Nie zostawimy polskich żołnierzy już nigdy w sytuacji, w której wróg będzie silniejszy, lepiej wyposażony i uzbrojony. I nie tylko dlatego, że polski żołnierz na to zasługuje, ale przede wszystkim dlatego, że być mo że od tego będzie zależał los naszej Ojczyzny w najbliższej przyszłości”

– podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Zakupy dla polskiego wojska

Aby polska armia była dobrze uzbrojona, kupujemy nowoczesny sprzęt bojowy. Tylko w ostatnim czasie rząd podpisał 3 umowy na zakup broni dla wojska. A 96 śmigłowców „APACHE”, 48 wyrzutni „M903”, wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Patriot” oraz 28 opancerzonych transporterów rozpoznawczych „Kleszcz”. Do tej pory zawarliśmy w sumie 61 umów na dostawę sprzętu o wartości ponad 62 mld zł.

Nie ma jednak modernizacji Wojska Polskiego bez udziału krajowego przemysłu. Dlatego ponad połowę kontraktów na uzbrojenie naszej armii zawarliśmy z polskim przemysłem zbrojeniowym.

Defilada Wojska Polskiego

W wydarzeniu na warszawskiej Wisłostradzie uczestniczyło ponad 2,5 tys. żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. W defiladzie wzięło udział także blisko 100 żołnierzy z wojsk sojuszniczych, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii.

Na niebie pojawiły się wojskowe samoloty, a licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć ok. 220 jednostek najnowocześniejszego sprzętu, który jest obecnie na wyposażeniu Wojska Polskiego. A min. system „Patriot”, wyrzutnie „HIMARS”, śmigłowce „BLACK HAWK”, armatohaubice „KRAB”, moździerze samobieżne „RAK” oraz nowoczesne czołgi „Abrams” i „K2 Czarna Pantera”.

MIL OSI