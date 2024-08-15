Финансовые новости: 15.08.2024, 10-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1031Z2 (ВЭБ1P-29).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

15.08.2024

10:42

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 15.08.2024, 10-42 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 94.58) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1023.17 руб., эквивалентно ставке 15.0 %) ценной бумаги RU000A1031Z2 (ВЭБ1P-29).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n71995

MIL OSI