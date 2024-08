Финансовые новости: Страны ЕСБ вовлечены в повестку устойчивого развития: итоги опроса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Все страны ЕСБ подчеркнули актуальность повестки устойчивого развития и климатического перехода. На национальном уровне они уже принимают меры, обеспечивающие плавный переход к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов и адаптацию к изменению климата. В ряде юрисдикций формируются обязательные и добровольные углеродные рынки.

Перспективными направлениями сотрудничества для финансовых регуляторов стран ЕСБ могут стать гармонизация подходов к устойчивым (в том числе «зеленым») видам деятельности и совместный анализ практик присвоения ESG-рейтингов и их методологий.

Кроме того, участники опроса отмечают важность раскрытия информации в области устойчивого развития. В нескольких странах ЕСБ изданы нормативно-правовые акты или рекомендации по раскрытию информации публичными компаниями и финансовыми организациями в области устойчивого развития. В дальнейшем предполагается выработать единые подходы на пространстве ЕСБ.

Одной из наиболее важных задач является борьба с изменением климата. Страны ЕСБ считают необходимым проводить оценку климатических рисков и учитывать их. И здесь имеется большой потенциал для обмена опытом и лучшими практиками. В частности, Банк России может поделиться сценариями проведения стресс-тестирования климатических рисков. Другие страны также оценивают целесообразность проведения такого стресс-тестирования.

Фото на превью: Владимир Смирнов / ТАСС

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20922

