Студенты НГУ стали победителями международного конкурса песни на китайском языке

Партнер Новосибирского государственного университета по проекту «Институт Конфуция» Синьцзянский университет (Китай, г. Урумчи) провел II Международный конкурс песни на китайском языке «Мост Шелкового пути». В конкурсе приняли участие свыше 60 человек из России, Киргизии, Казахстана, Монголии и Китая. От Института Конфуция НГУ было представлено 11 работ, за что ему присужден диплом лучшего организатора, и восемь видео вошли в число лучших.

Первое место за лучшее музыкальное видео на китайском языке получил дуэт Анастасии Можаевой и Анастасии Белошейкиной из НГУ, а Зарина Ибрагимова заняла одно из третьих мест. Все девушки учатся на направлении «Лингвистика». Слушатель курсов китайского языка в НГУ Владислав Туманов награжден дипломом за отличную конкурсную работу.

— Подготовка к конкурсу пришлась на время экзаменов, поэтому мы старались все сделать быстро и четко. Благодаря преподавателю Цзэн-лаоши с выбором песни и записью не возникло проблем, день съемок прошел очень весело. Мне очень понравился формат конкурса, поэтому обязательно приму участие в следующем году, — рассказала Зарина Ибрагимова.

Для Анастасии Белошейкиной победа в конкурсе видеороликов стала полной неожиданностью несмотря на то, что девушки приложили немало сил для получения результата.

— Выбранная песня нас очень растрогала, но пришлось долго думать, как же через сюжет передать мысль, что «время – это путешествие без возврата». Историю взросления и потерянную дружбу нам помогли снять мои ученицы из языковой школы. После просмотра финальной версии ролика они сказали, что как только станут старше, будут учить китайский, как и мы! Мы очень благодарны нашей дорогой Ван-лаоши – преподавателю, которая помогла нам в тренировках с такой нелегкой песней, оказала поддержку в записи и съемках. Она была нашим другом и замечательным проводником в мир китайского языка всего лишь год, и нам было очень тяжело прощаться с ней, когда она сказала, что возвращается домой в Китай. В конце видео мы посвятили ей несколько слов, наряду с главной идеей ролика: не стоит тратить время на обиды и ссоры, потому что время быстротечно и у нас всего одна попытка прожить жизнь. На следующий год у нас большие планы! Мы очень хотим снова стать участниками и такого конкурса, и множества других, а также пойти на дополнительные курсы и повысить уровень знаний в Институте Конфуция, который уже подарил нам столько возможностей для реализации себя!, — поделилась эмоциями Анастасия Белошейкина.

В число призеров также вошли студенты Сибирского института управления РАНХиГС и Алтайского государственного университета, занимающиеся под руководством преподавателей проекта «Институт Конфуция НГУ».

