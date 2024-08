Программный комплекс «Роснефти» для гидродинамического моделирования получил новые возможности

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» выпустила новую версию гидродинамического симулятора «РН–КИМ». Усовершенствованный программный комплекс позволяет прогнозировать объемы добычи нефти с высокой точностью.

Расширенный функционал «РН–КИМ» дает возможность детально моделировать работы скважин с трещинами гидроразрыва пласта (ГРП), а также учитывать сложную геометрию и особенности течения жидкости в трещине.

В модернизированную версию программного обеспечения добавлена функция моделирования растворения природной соли, содержащейся в горной породе. Учет данного физического явления позволяет выбрать наиболее эффективный способ разработки месторождения, поскольку закачка воды для вытеснения нефти увеличивает пропускную способность горной породы и влияет на минерализацию добываемой продукции.

Программный комплекс интегрирован с корпоративным геомеханическим симулятором «РН-СИГМА», что дает возможность учитывать эффекты, связанные с изменением состояния нефтяного пласта в процессе добычи нефти.

«РН-КИМ» с 2014 года активно используется во всех научных институтах и нефтегазодобывающих предприятиях «Роснефти». В настоящее время в симуляторе создается 95% гидродинамических моделей нефтяных месторождений Компании. Только за 2023 год экономия за счет использования собственного программного комплекса «РН-КИМ» составила более 500 млн рублей.

«Роснефть» – первая в России нефтегазовая компания, которая успешно создает собственное программное обеспечение в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Линейка наукоемкого ПО Компании включает 24 продукта для ключевых процессов нефтегазодобычи, 10 из которых доступны для приобретения.

«Роснефть» уже более 20 лет последовательно ведет разработку и промышленное внедрение отечественного программного обеспечения для нефтегазодобычи. Это стратегическое решение продиктовано необходимостью обеспечить технологическую независимость нефтегазовой отрасли страны с учетом специфики структуры запасов и современных подходов к добыче нефти и газа.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

15 августа 2024 г.

