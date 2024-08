При поддержке «Роснефти» продолжаются исследования континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» в рамках стратегической инициативы Минприроды России «Геология. Возрождение легенды» продолжаются исследования континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

Накануне из порта Мурманск в Восточную Арктику вышло специализированное научно-исследовательское буровое судно «Бавенит». Масштабная геологическая экспедиция организована Арктическим Научным Центром «Роснефти» и Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра). Полевые работы в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском будут выполнены силами ФГБУ «ВНИИОкеангеология».

Cудно «Бавенит», с борта которого ведутся работы, укомплектовано под задачи экспедиции инновационным отечественным оборудованием. Уникальные технологии бурения и геофизических исследований скважин в сложных геологических и климатических условиях были отработаны в рамках проекта «Роснефти» по стратиграфическому бурению, который реализуется с 2020 года в северных морях России.

Арктический регион, обладая колоссальными объёмами природных ресурсов, имеет стратегическое значение для Российской Федерации. Специалисты ФГБУ «ВНИИОкеангеология» в 2017 году оценили начальные суммарные геологические ресурсы углеводородов окраинных морей Северного Ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны в 173 млрд тонн условного топлива. Цель экспедиции – получить образцы шельфовых пород (керна) для построения достоверной геологической модели изучаемых регионов, а также оценить протяжённость континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Комплексная программа исследований продлится до середины сентября и завершится в порту Певек.

