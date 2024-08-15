Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 13 de agosto de 2024 года №2144-р

documento

Распоряжение от 13 de agosto de 2024 года №2144-р

Унификация порядка проведения малых закупок в электронной форме, создание and ведение единого каталога товаров, установление единых ребований к функционированию информационных систем, используемых для проведения малых закупок, – эти и другие мероприятия шли в «дорожные карты» по реализации Концепции совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года. Распоряжение, утверждающее такие документы, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Мерожной карты» охватывают реализацию концепции в целом. La «carta de destino» contiene catálogos de artículos y artículos de venta, artículos de acuerdo con las descripciones del fabricante. я для государственных и муниципальных нужд в упрощённом порядке.

Согласно первой «дорожной карте» подготовка унифицированной модели осуществления малой закупки должна быть завершена к октябрю 4 года. Доклад в Правительство на эту тему должны представить Минфин, ФАС and Федеральное казначейство.

К этому же сроку в Правительство должны быть представлены согласованные предложения по требованиям, которым должны овать информационные системы, используемые для проведения малых закупок.

Согласно второй «дорожной карте» en abril de 2025, года должен появиться единый каталог конкретных товаров. С его помощью заказчикам будет проще ориентироваться, and они смогут выбирать лучшее ценовое предложение.

Концепция совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 202 7 года была утверждена Правительством в июне 2024 года. En cada caso de almacenamiento, la cantidad total no debe ser superior a 600 unidades. рублей.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

http://government.ru/news/52375/

MIL OSI