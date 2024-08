Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Концепция совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 202 7 года была утверждена Правительством в июне 2024 года. En cada caso de almacenamiento, la cantidad total no debe ser superior a 600 unidades. рублей.

Согласно второй «дорожной карте» en abril de 2025, года должен появиться единый каталог конкретных товаров. С его помощью заказчикам будет проще ориентироваться, and они смогут выбирать лучшее ценовое предложение.

Согласно первой «дорожной карте» подготовка унифицированной модели осуществления малой закупки должна быть завершена к октябрю 4 года. Доклад в Правительство на эту тему должны представить Минфин, ФАС and Федеральное казначейство.

Унификация порядка проведения малых закупок в электронной форме, создание and ведение единого каталога товаров, установление единых ребований к функционированию информационных систем, используемых для проведения малых закупок, – эти и другие мероприятия шли в «дорожные карты» по реализации Концепции совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года. Распоряжение, утверждающее такие документы, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.