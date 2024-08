Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 13 августа 2024 года №2164-р

Документ Распоряжение от 13 августа 2024 года №2164-р

Правительство продолжает работу по обеспечению ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны России. Подписано распоряжение о расширении перечня опорных населённых пунктов в Арктике, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов.

В перечень добавлено два муниципальных образования. Это город Полярные Зори в Мурманской области и Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа.

Эти населённые пункты расположены вблизи месторождений полезных ископаемых и станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности. Также в них будут реализованы стратегически значимые проекты.

Перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны был утверждён Правительством по поручению Президента в ноябре 2023 года. В него вошли 16 агломераций из девяти регионов, относящихся к Арктической зоне.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52374/

MIL OSI