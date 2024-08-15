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Распоряжение от 13 de agosto de 2024 года №2164-р

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Распоряжение от 13 de agosto de 2024 года №2164-р

России Подписано распоряжение о расширении перечня опорных населённых пунктов в Арктике, которые станут базой для реализации мических и инфраструктурных проектов.

В перечень добавлено два муниципальных образования. Este es el lugar polaco en el distrito municipal de Мурманской y Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа.

Эти населённые пункты расположены вблизи месторождений полезных ископаемых и станут базой для развития черально-сырьевых ров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности. Также в них будут реализованы стратегически значимые проекты.

Перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны был утверждён Правительством по поручению Президента в ноябре 202 3 года. No hay 16 aglomeraciones en las regiones de destino, situadas en la zona arctica.

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