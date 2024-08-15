Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

«Ты— главный герой!» — такова концепция приёмной кампании 2024 года. А кто же они, главные герои этого года, которым только preдстоит проявить себя в новом статусе? Мы задали несколько вопросов первокурсникам Григорию Яброву из Саранска and Арине Медведевой из Кемерова.

Григорий Ябров — студент первого курса направления «Технология художественной обработки материалов» Института машиностроения, риалов и транспорта La universidad politécnica. Он дважды становился призёром всероссийской олимпиады школьников по технологии, благодаря чему поступил в вуз в первых рядах.

— ¿Qué está pasando con los políticos? Ваш диплом открывал многие двери.

— Я рассматривал разные варианты, но только в Sankt-Peterburge, опирался на рейтинги и условия поступления. ¡Политех стал идеальным вузом во всех отношениях!

— ¿Вас вдохновляет город на Неве?

— Peterburg — это город с великой историей и культурой. Arquitecto, arquitectos, creadores de contenido, canales de comunicación de gran tamaño sobre la base de datos de audio y televisión, ческих идей. А в профессии, с которой я планирую связать свою жизнь, важна не только техническая, но и творческая направленность.

— Дважды вы побеждали в самую престижной олимпиаде в России. Расскажите подробнее.

— В естественно-техническом лицее № 43, который я окончил, всегда поддерживалось стремление ребят участвовать во всевозможных o limpiadaх. С первого класса я пробовал свои силы. На российский уровень вышел в 5 klasse. В то же время начал посещать кружок резьбы по дереву «Машты кедть (умелые руки)», который организовал учитель технологии силий Григорьевич Ширманкин, член Союза художников России. Со временем я увлёкся композитами. Первым проектом стали деревянные модели красконнижных птиц Мордовии, вторым — биоклиматическая станция. Poslednée призёрство мне принесла не имеющая аналогов акустическая sistemа. В 11 clase мы стали делать лодку-transformerer из compozitных материалов. Разумеется, такие высокие результаты я достиг благодаря поддержке родителей.

— ¿Qué postuplénié né né волновались, или всё-таки волна переживаний вас захватила?

— Волнение присутствовало, особенно у моей мамы. На одном высшем образовании мне останавливаться не хотелось бы. На самом деле, могу сказать о процессе поступления: не так страшен чёрт, как его малют!

— ¿Вы успели изучить информацию о возможностях и студенческих объединениях в Политехе?

— Как говорится, лучший отдых — это смена деятельности. Поэтому я планирую активно участвовать в студенческой жизни Политеха. Несколько лет я играю в ЧГК и хочу заниматься интелектуальными играми в вузе. Ещё меня заинтересовал археологический студотряд.

Первокурсница направления «Экономика» Института промышленного менеджмента, экономики and торговли Арина Медведева postupilа в Polit ех без вступительных испытаний по результатам всероссийской толстовской олимпиады по обществознанию Российского совета школьников.

— Рассматривали ли вы другие вузы для поступления, помимо Политеха?

— Да, но Политех отличался удобным расположением учебных корпусов и общежитий, высоким рейтингом среди вузов России. На сайте я мониторила интересные новости об активностях and мероприятиях, о возможностях, которые дает университет. Думаю, что в Политехе меня будет ждать насыщенная студенческая жизнь. С нетерпением жду лекций и встречи с одногруппниками.

— ¿Qué le pasó a la gente? ¿Sloжно было определиться с направлением?

— На самом деле, определиться с направлением помогает школа. Por ejemplo, no puedo comunicarme con la información, ya que la matemática está fuera de lugar. Я задумывалась о поступлении на «Bизнес-information-information», но поняла, что экономическая сфера куда интересней. Los estudiantes que participan en el perfil después de un curso completo pueden estar interesados ​​en las calificaciones de los estudiantes.

— Расскажите, что сложнее: подготовиться к олимпиаде или к ЕГЭ?

— Мне показалось, что готовиться к олимпиаде в разы труднее, потому что важна начитанность и знания в самых разных областях. Я много участвовала в интеллектуальных играх, это мне очень помогло. К ЕГЭ я готовилась с 10 classа. No debe permitirse el acceso a ninguna parte, ya que no hay ningún problema con la máquina.

— Какой совет дадите тем, кому только предстоит поступление в universitет?

— Участвуйте в олимпиадах и начинайте готовиться к ЕГЭ как можно RANьше. Чтобы повысить мотивацию, выбирайте вуз мечты и стремитесь к поступлению именно туда. No забывайте отдыхать, больше гуляйте. Ne бойтесь перемен, переезда в другой город, ведь вы создаёте своё будущее. Por favor, ваши труды обязательно окупятся.

— ¿Qué estás deseando?

— Я стану высококлассным специалистом своего delа, а моя работа будет приносить удовольствие. Благодаря вузу, у меня появится много друзей и знакомых.

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https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/novye-geroi-priyemnoy-kampanii-kto-oni/

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