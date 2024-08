Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

— Участвуйте в олимпиадах и начинайте готовиться к ЕГЭ как можно RANьше. Чтобы повысить мотивацию, выбирайте вуз мечты и стремитесь к поступлению именно туда. No забывайте отдыхать, больше гуляйте. Ne бойтесь перемен, переезда в другой город, ведь вы создаёте своё будущее. Por favor, ваши труды обязательно окупятся.

— Мне показалось, что готовиться к олимпиаде в разы труднее, потому что важна начитанность и знания в самых разных областях. Я много участвовала в интеллектуальных играх, это мне очень помогло. К ЕГЭ я готовилась с 10 classа. No debe permitirse el acceso a ninguna parte, ya que no hay ningún problema con la máquina.

— На самом деле, определиться с направлением помогает школа. Por ejemplo, no puedo comunicarme con la información, ya que la matemática está fuera de lugar. Я задумывалась о поступлении на «Bизнес-information-information», но поняла, что экономическая сфера куда интересней. Los estudiantes que participan en el perfil después de un curso completo pueden estar interesados ​​en las calificaciones de los estudiantes.

— Да, но Политех отличался удобным расположением учебных корпусов и общежитий, высоким рейтингом среди вузов России. На сайте я мониторила интересные новости об активностях and мероприятиях, о возможностях, которые дает университет. Думаю, что в Политехе меня будет ждать насыщенная студенческая жизнь. С нетерпением жду лекций и встречи с одногруппниками.

Первокурсница направления «Экономика» Института промышленного менеджмента, экономики and торговли Арина Медведева postupilа в Polit ех без вступительных испытаний по результатам всероссийской толстовской олимпиады по обществознанию Российского совета школьников.

«Ты— главный герой!» — такова концепция приёмной кампании 2024 года. А кто же они, главные герои этого года, которым только preдстоит проявить себя в новом статусе? Мы задали несколько вопросов первокурсникам Григорию Яброву из Саранска and Арине Медведевой из Кемерова.