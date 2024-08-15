Московские ученые разработали первый в России МРТ-фантом плода

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Источник: Центр диагностики и телемедицины

Департамента здравоохранения Москвы (ЦДДИ) В рамках прорывной разработки ученые Центра диагностики и телемедицины создали первый в России фантом плода, который усовершенствовал технологию магнитно–резонансной томографии (МРТ) для беременных женщин.

Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Фантомы – это устройства, имитирующие органы, ткани и части тела человека, необходимые для проведения различных медицинских процедур.

Эта инновационная разработка направлена на сокращение времени и сложности исследования, что делает его более доступным в качестве дополнительного диагностического инструмента для беременных женщин.

По словам Раковой, несмотря на высокую диагностическую ценность, технология МРТ для выявления аномалий развития плода остается недостаточно используемой в Москве, и многие возможности для ее внедрения остаются неиспользованными.

В настоящее время ее использование ограничено из-за сложности настройки протоколов сканирования.

Новый фетальный фантом позволит врачам корректировать и совершенствовать технологию сканирования, улучшая качество получаемых изображений и делая ее более распространенной.

Отсутствие ионизирующего излучения и высокое контрастное разрешение делают МРТ незаменимым инструментом для оценки различных патологических состояний у беременных женщин.

Когда врачам требуется дополнительная информация во время ультразвукового исследования, они часто направляют пациенток на МРТ.

Однако в настоящее время лишь немногие медицинские организации располагают необходимыми знаниями и оборудованием для проведения этого исследования.

Традиционно врачи и технические специалисты–радиологи полагаются на добровольных беременных пациенток при составлении протоколов сканирования, которые могут быть неудобными и отнимать много времени у будущей матери.

Новый фантом позволит исследователям моделировать анатомию и движения плода, уменьшая потребность в добровольцах–людях и повышая точность исследования.

Фантом был разработан учеными Центра диагностики и телемедицины с использованием гелевых композиций с интенсивностью сигнала, идентичной внутренним органам плода.

Исследователи создали имитацию мозга, мышечной ткани, легких, печени, желудка и мочевого пузыря плода на 21 неделе беременности.

“Мы планируем добавить двигательной активности в процесс развития, чтобы воспроизвести естественные движения плода“, – сказал Юрий Васильев, старший консультант по радиологии Департамента здравоохранения Москвы.

Фетальный фантом предназначен для обучения врачей и техников-рентгенологов, оценки стандартов оборудования в повседневной клинической практике и отработки новых протоколов сканирования.

Центр диагностики и телемедицины – ведущая научная организация в Москве, специализирующаяся на создании и внедрении в клиническую практику передовых решений для радиологии и инструментальной диагностики.

Проект соответствует целям национального проекта “Здравоохранение“, направленного на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Москвы.

Сотрудники центра разработали более 800 научных материалов и образовательных программ, внося значительный вклад в развитие медицины в России.

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