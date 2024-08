Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров встретился с врио главы Вологодской области Георгием Филимоновым Денис Мантуров встретился с врио главы Вологодской области Георгием Филимоновым Предыдущая новость Следующая новость Денис Мантуров встретился с врио главы Вологодской области Георгием Филимоновым

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития промышленности региона. В частности, Денис Мантуров поддержал инициативу врио губернатора по докапитализации регионального фонда развития промышленности и рекомендовал региону с этой целью принять участие в конкурсе на получение средств единой региональной субсидии на 2025 год. Также Георгий Филимонов представил первому вице-премьеру предложение по расширению возможностей использования средств в рамках этого инструмента поддержки на возмещение затрат промпредприятий на услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта. Первый вице-премьер поручил профильным министерствам – Минпромторгу, Минстрою и Минэнерго России – проработать такую возможность.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52386/

MIL OSI