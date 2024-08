Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Заместителем Председателя Правительства Республики Сербия Александром Вулиным. Стороны обсудили вопросы кооперации по широкому спектру направлений.

Диалог между Россией и Сербией продолжается в текущих непростых внешнеполитических обстоятельствах. «Мы ценим стойкую позицию Белграда, в том числе по вопросу сотрудничества с Москвой, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада. Дорожим сложившимися между нашими странами и народами отношениями», – отметил Денис Мантуров, обращаясь к своему сербскому коллеге.

13 августа в Москве прошла встреча сопредседателей Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству – Министра Правительства Сербии Ненада Поповича и Министра экономического развития России Максима Решетникова. «Достигнутая договорённость в ноябре провести полноформатное заседание межправкомитета придаст дополнительный импульс взаимодействию на уровне профильных ведомств и заинтересованных экономоператоров», – подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

В рамках состоявшихся переговоров были затронуты темы сотрудничества в области двусторонней торговли, энергетики, транспорта. «Первостепенной задачей является преодоление искусственных препятствий, поиск новых направлений взаимодействия на взаимовыгодной основе», – сообщил Денис Мантуров.

Сербский вице-премьер в ходе встречи с Денисом Мантуровым подвёл итоги своего визита в Россию. Александр Вулин подчеркнул стратегический характер отношений между двумя странами и выразил благодарность руководству России за приверженность принципам территориальной целостности и государственного суверенитета Сербии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52384/

MIL OSI