ГУУ презентовал молодежную научную лабораторию по реверс-инжинирингу на Форуме «Армия-2024»

14 августа 2024 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» Институт экономики и финансов ГУУ провел молодежную научно-практическую конференцию «Технологии искусственного интеллекта в процессе диверсификации ОПК».

Конференция стала площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития отечественного ОПК с использованием современных технологий искусственного интеллекта. Модератором конференции выступил заместитель директора ИЭФ Андрей Сычев, свое приветствие участникам конференции направил член Президиума коллегии Военно-промышленной Комиссии РФ Вячеслав Шпорт.

На пленарном заседании эксперты и практики поделились идеями и решениями применения ИИ в производственных процессах и оптимизации деятельности организаций ОПК. Так директор Института экономики и финансов Галина Сорокина отметила, что конференция стала важным шагом к формированию нового поколения специалистов, способных внести свой вклад в развитие сектора высоких технологий в России. Директор департамента поддержки новых бизнесов Госкорпорации Росатом Дмитрий Байдаров рассказал о подходах к интеграции военного и гражданского секторов экономики и необходимость выработки общей политики по использованию ИИ в этом процессе. Представитель «Русатом-РДС» Дмитрий Файков обратил внимание на сходства и различия в моделях технологического лидерства ведущих стран в сфере научных разработок и возможностях для отечественного ОПК укрепить свои позиции. Директор Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимир Филатов презентовал действующую в ГУУ молодежную лабораторию по реверс-инжинирингу, рассказал о способах применения ИИ-технологий для обратного проектирования деталей и узлов импортозамещаемых машин и оборудования. Научный сотрудник этого Центра Дмитрий Рыбаков доложил о возможностях использования ИИ в процессе эксплуатации разнородных и разносредных беспилотных систем и комплексов. Директор по научной работе ООО «ХайТек» Михаил Фролов рассказал о передовом опыте в сфере разработки доверенных аппаратных платформ для робототехнических комплексов с искусственным интеллектом и перспектив создания отечественного тензорного процессора по технологии 28 нм. На конференции также выступили молодые ученые ГУУ, МИФИ, РУДН. В своем выступлении студенты ГУУ Дарья Филатова, Василиса Крылова и Артем Дмитриев продемонстрировали созданный ими при помощи нейросетей видеоролик о возможностях использования искусственного интеллекта в процессе строительства и эксплуатации атомного ледокольного флота России. Также участие в конференции приняли представители заинтересованных организаций: Евразийской экономической комиссии, ГК «Роскосмос», ГК «Ростех», ПАО «ПСБ».

Совместная работа участников конференции позволила сформулировать предложения по интеграции научных разработок в практическую деятельность предприятий и расширению сферы применения продвижения отечественных ИИ-технологий, обобщить опыт и возможности использования ИИ-технологий в процессе производства продукции гражданского и двойного назначения и ее продвижения на международной арене.

Организатором мероприятия выступил Государственный университет управления при поддержке Межведомственной рабочей группы Коллегии ВПК РФ по диверсификации организаций ОПК.

