В Политехе завершились военные учебные сборы

С 24 июня по 8 августа в воинских частях вновь сформированного Ленинградского военного округа были организованы и проведены учебные сборы с более чем 300 студентами Военного учебного центра СПбПУ, обучающимися по программам военной подготовки офицеров запаса.

Во время учебных сборов студенты приобрели командно-методические навыки в роли командиров подразделений при выполнении мероприятий повседневной жизнедеятельности подразделения, освоили эксплуатацию достаточно сложной боевой техники, получили навыки и умения при несении службы в суточном наряде.

Во время занятий обучающиеся получили опыт практической работы в составе экипажей аппаратных и станций связи, пунктов управления и расчётов ЗРВ в полевых условиях, приобрели практические навыки в развёртывании и инженерном оборудовании командного пункта, уяснили приёмы и правила эксплуатации и ремонта автобронетанковой техники.

Одновременно с учебно-боевой деятельностью студенты помогали обновлять и облагораживать учебно-материальную базу воинских частей, за что по итогам сборов были отмечены и поощрены командирами воинских частей.

Учебные сборы закончились проведением итоговой аттестации, которую студенты-выпускники ВУЦ СПбПУ выдержали с честью.

9 августа в торжественной обстановке, с выносом флага СПбПУ и Государственного флага Российской Федерации, студенты, окончившие обучение по программам военной подготовки в ВУЦ СПбПУ, получили приписные удостоверения. На этом торжественном мероприятии с напутственным словом к выпускникам обратились проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова, проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов и начальник Военного учебного центра Виктор Озарчук.

