14.08.2024 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W lipcu poprawiliśmy tegoroczny rekord i sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o wartości 11.763 milln zł

W lipcu sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS1024) – 143,5 millones de PLN,

1 moneda (ROR0725) – 2.912,2 millones de PLN,

2 letnie (DOR0726) – 903,6 millones de PLN,

3 letnies (TOS0727) – 4.731,8 millones de PLN,

4 letnies (COI0728) – 2.255,5 millones de PLN,

10 letnies (EDO0734) – 753,9 millones de PLN.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 4.731,8 milln zł (40% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne – ROR (25%) y 4-letnie – COI (19%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie – DOR (8%) y 10-letnie – EDO (6%) oraz 3-miesięczne – OTS (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę ponad 62 millones PLN. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Los programas beneficiosos pueden variar según las obligaciones de wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momentcie.

W lipcu sprzedaż poprzez zamianę wykupywanych obligacji na nowe serie, odbywała się po niższych niż standardowo cenach. Sprzedaż w zamianie wyniosła ponad 1,8 mld złotych.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet ser wisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www. pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

W pierwszym miesiącu wakacji padł kolejny rekord sprzedaży obligacji. Polacy ulokowali w skarbowych obligacjach oszczędnościowych kwotę blisko 11,8 mld złotych. Z promocyjnych warunków zamiany w lipcu skorzystały osoby, które nabyły w ten sposób obligacje o wartości 1,8 mld złotych.

Zakup obligacji jest prosty i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i prowizjami. Lokować można dowolne kwoty, a zacząć można już od 100 PLN – tyle kosztuje jedna obligacja. Możliwość pomnażania oszczędności przy zaangażowaniu niewielkiego kapitału jest niewątpliwą zaletą obligacji, a kolejny z rzędu rekordowy wynik sprzedaży jest potwierdzeniem zaufania do marki, jaką są skarbowe obligacje czędnościowe.

– comentuje Karol Czarnecki, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Promocyjne warunki zamiany tylko do końca sierpnia

Jeszcze tylko do końca sierpnia nasi klienci, którzy zdecydują się na przedłużenie oszczędzania, mają możliwość skorzystania z zamiany wykupywanych obligacji na promocyjnych warunkach.

Im wcześniejsza jest data wykupu posiadanych obligacji, tym mniej jest czasu na złożenie dispozycji zamiany. Ostatnim dniem składania dispozycji, jest zawsze trzeci dzień roboczy poprzedzający wykup posiadanych obligacji (sobota nie jest dniem roboczym).

Zachęcamy do skorzystania z promocyjnych cen zamiany:

99,60 PLN – obligación de 10 letras EDO0834.

99,70 PLN – obligación de 4 letras COI0828,

99,80 PLN – obligación de 3 letras TOS0827,

99,85 PLN – obligación de 2 letras DOR0826,

Posiadacze wykupywanych obligacji, którzy chcą przedłużyć oszczędzanie, nie tracą ani jednego dnia. Nowe obligacje są przekazywane dokładnie w dniu wykupu starych. Oznacza to, że ulokowane oszczędności pracują cały czas – bez przerwy.

– podkreśla dyrektor Czarnecki.

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Tipo obligacji

Oferta de Szczegóły (sprzedaż w dniach 1-31 sierpnia)

Cena sprzedaży

OTS1124

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 PLN

100,00 PLN

przy zamianie

ROR0825

1-roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,95% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 PLN

99,90 PLN

przy zamianie

DOR0826

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,15% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,35%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 PLN

99,85 PLN

przy zamianie

TOS0827

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,20% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 PLN, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

99,80 PLN

przy zamianie

COI0828

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 PLN

99,70 PLN

przy zamianie

EDO0834

10 letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

99,60 PLN

przy zamianie

ROS0830

6-letnie

obligación rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,75%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

ROD0836

12-letnie

obligación rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,05%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

1 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

Jak założyć Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje?

Konto IKE-Obligacje lub Konto IKZE Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego Konta IKE- i IKZE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

