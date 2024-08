Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

14 sierpnia br. w Wesołej, w obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy podpisano umowę wykonawczą nr 1 na dostawy Lekkich Opancerzonych Transporterów Rozpoznawczych KLESZCZ.

– Te trzy dni pokazują strategię całościową państwa polskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej wobec zakupów. Pierwszy dzień i baterie do systemu Patriot, koprodukcja polsko-amerykańska. Wczorajszy dzień to zakup u naszych sojuszników, ale też współpraca z Lockheed Martin, Boeing, General Electric w ramach offsetu i również inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy, w Zakłady Lotnicze w Łodzi i w Dęblinie. I trzeci dzień, czyli lekki opancerzony transportador rozpoznawczy. Para bromear już inwestycja tylko i wyłącznie w polski przemysł, polską myśl techniczną, polską produkcję, polskie odkrycia i polskie wyposażenie. Bardzo serdecznie się za to dziękuję i ogromnie się z tego cieszę, że strategia zakupowa jest wielokierunkowa

– podkreślił wicepremier.

Podpisana dziś umowa o wartości está bien. 800 millones de zł obejmuje dostawy 28 pojazdów wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Dostawy w ramach umowy mają zostać zrealizowane w latach 2026-2028.

Umowa nr 1 rozpoczyna realizację umowy ramowej zawartej 28 lutego br. na dostawy (w latach 2026-2035) 286 egzemplarzy transporterów rozpoznawczych KLESZCZ. Transporter jest wynikiem współpracy w ramach konsorcjum składającym się z AMZ KUTNO (lider) oraz Wojskowego Instytutu Łączności (WIŁ), Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) oraz Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii (WICHiR). Wspomniana współpraca jest przykładem opracowania od podstaw w ramach pracy rozwojowej przez prywatną polską firmę zbrojeniową we współpracy z trzema polskimi wojskowymi instytutami naukowo-badawczymi całkowicie nowego pojazdu wojskowego na pot rzeby Sił Zbrojnych RP.

– Para wszystko jest bardzo potrzebne. Para bromear są uszy i oczy polskiej armii. 28 pojazdów tego typu, na to opiewa dzisiaj podpisana przez szefa agencji uzbrojenia, przez pana general Kuptela i prezesa AMZ Kutno umowa. 28 pojazdów które dostarczone zostaną do polskiego wojska w latach 2026-2028. Bardzo dziękuję za to, że ta umowa dochodzi do skutku. Miałem okazję z panem ministrem Bejdą podpisywać umowę ramową w lutym tego roku. Byliśmy w Kutnie i obserwowaliśmy proces badawczy, produkcyjny, dochodzenia do tego momentu, w którym ten pojazd będzie już zdolny do funkcjonowania w Wojsku Polskim

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

Transporte Kleszcz trafią do pododdziałów rozpoznawczych Wojsk Lądowych, gdzie zastąpią przestarzałe posowieckie opancerzone samochody rozpoznawcze z rodziny BRDM-2. Transporter pozwoli nadynamiczne i ciągłe zdobywanie i gromadzenie informacji o przeciwniku i środowisku działań oraz ich przetwarzanie i przekazywanie w formie danych rozpoznawczych na wyższy szczebel dowodzenia.

Podczas spotkania z żołnierzami w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej wicepremier W. Kosiniak – Kamysz złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. sierż. Mateusza Sitka.

– Rozpocząłem dzisiejszą wizytę w jednostce od złożenia kwiatów przed kamieniem pamięci sierżanta Mateusza Sitka, który oddał życie za bezpieczeństwo państwa polskiego, za bezpieczeństwo naszej granicy w przeddzień święta Wojska Polskiego. To uhonorowanie dla sierżanta Sitka, to nasze jego wspomnienie. Pamięć, nadanie imienia dla jednego z czołgów brygady, które będą podążać jutro w defiladzie. Para bromear wyrazem nie tylko naszej pamięci, ale wyrazem wielkiego szacunku dla wszystkich młodych ludzi, którzy przystępują do Wojska Polskiego

– podkreślił wicepremier.

