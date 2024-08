14.08.2024 Pamiętamy o bohaterstwie ks. mjr. Ignacio Skorupki

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Pamiętamy o bohaterstwie ks. mjr. Ignacio Skorupki14.08.2024

– Niezależnie skąd jesteśmy i jakie mamy poglądy, to jost dla nas wielkie wyróżnienie oraz wielka sprawa. Jesteśmy dziś pod krzyżem, który upamiętnia księdza majora Ignacego Skorupkę. Para bromear miejsce, w którym trzeba powiedzieć o tym, jak to było możliwe, że 104 lata temu młodzi chłopcy dali radę unieść wolność Polski, tak młodą niepodległość dopiero co odzyskaną. Są z nami kapelani Wojska Polskiego, spadkobiercy kapelana Ignacego Skorupki. To najlepszy przykład jak tę misję należy wypełniać. Dziękuję za to, że jesteście dziś tak jak ci, którzy byli pokolenia przed wami – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości w Ossowie.

14 sierpnia, w przededniu Święta Wojska Polskiego, z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy i szefa MON odbyła się uroczystość patriotyczna w Ossowie.

– Dzisiaj armia musi być nie tylko dobrze zorganizowana, najlepiej wyposażona, w najlepsze osiągnięcia techniki, które zresztą zakupiliśmy, jak śmigłowce bojowe Apache. Nie tylko w a. Musi być też społeczeństwo, które stoi za swoją armią. Społeczeństwo, które wie, jaka jest jego powinność w momencie próby, w momencie zagrożenia państwowości i niepodległości. Bez poczucia poparcia i wsparcia społeczeństwa, nie ma armii, która je obroni. Nie ma takiej armii na świecie. Musimy i będziemy stać za naszym wojskiem, to jest nasza powinność i nasz przywilej

– podkreślił w swoim wystąpieniu wicepremier.

Głównym punktem urczystości przed pomnikiem ks. Ignacego Skorupki de Apel Pamięci, podczas którego przywołano bohaterów „Cudu nad Wisłą”.

W ten sposób upamiętniono ks. mjr. Ignacego Skorupkę, który zginął w bitwie pod Ossowem, 14 de septiembre de 1920 r. Kapelan 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, który do końca wspierał żołnierzy stał się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej.

– Żadne z pokoleń nie cieszyło się wolną Polska tak długo jak my. Ale ta wolność nie jest dana na stałe. Nie będzie Polski, jeśli zabraknie oddanych jej synów i córek, jeśli zabraknie osób gotowych oddać za nią życie. (…) Zawsze trzeba jej bronić z determinacją. Trzeba mieć odwagę i męstwo. Mazowsze ma w tym aspekcie niezwykle wzruszającą tradycję

– podkreślił prezydent A. Duda.

Podczas uroczystości wicepremier W. Kosiniak-Kamysz złożył kwiaty przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. mjr. Ignacio Skorupki.

15 sierpnia wspólnie z żołnierzami będziemy obchodzić święto Wojska Polskiego. Tego dnia zaplanowano wiele wydarzeń i uroczystości, zarówno w Samej Warszawie, jak i na terenie całego kraju. Zapraszamy do wspólnego świętowania. Pełny program obchodów dostępny jest na naszej stronie internetowej.

