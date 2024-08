14.08.2024 Audyty Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie środków publicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) prowadzi działania audytowe w zakresie środków publicznych wobec 96 podmiotów

Łączna kwota objęta badaniem a około 100 mld zł

Złożone zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa obejmują kwotę ponad 3,2 mld zł

Wydatkowanie środków publicznych powinno być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, a przede wszystkim zgodnie z prawem

– powiedział Szef KAS Marcin Łoboda.

Audytem objęliśmy 96 podmiotów, a łączna kwota badanych środków publicznych a około 100 mld zł. W toku działań stwierdziliśmy m.in. następujące nieprawidłowości:

niegospodarne i niecelowe wydatkowanie środków publicznych,

udzielenie dotacji podmiotom, które nie były rekomendowane przez komisje konkursowe do otrzymania dotacji lub w kwocie wyższej niż rekomendowano,

udzielenie dotacji podmiotom, które nie spełniały kryteriów konkursowych,

wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Wyniki działań KAS, w których stwierdziliśmy nieprawidłowości stanowią środek dowodowy w postępowaniu prokuratorskim.

Działania audytowe KAS wykonuje w ramach swoich kompetencji uregulowanych w art. 95 ustawy o KAS. Prowadzenie audytów należy do kompetencji dyrektorów izb administracji skarbowej zgodnie z art. 25 us. 4 ww. ustawy. Nadzór nad prowadzonymi działaniami sprawuje Szef KAS.

MIL OSI