Экономический эффект «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» от внедрения инноваций превысил 2,3 млрд рублей

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», в 2023 году получила экономический эффект в размере порядка 2,3 млрд рублей благодаря реализации программы повышения производственной эффективности.

Повышение производственной эффективности – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Компания проводит масштабную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

В 2023 году специалисты предприятия внедрили более 20 новаторских решений. Один из самых эффективных проектов в бурении связан с заменой роторных управляемых систем на винтовой забойный двигатель и осциллятор при бурении.

Внедрение данной технологии позволяет значительно сократить срок строительства скважин – на 50% по сравнению с использованием роторных управляемых систем. Экономический эффект от внедрения новой технологии до 2026 года составит 799 миллионов рублей.

За пять лет участия в программе повышения производственной эффективности предприятием «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» внедрено в производство 80 проектов. Совокупный экономический эффект от внедрённых решений составил более 5 млрд рублей.

На предприятии также реализуется ряд проектов в рамках рационализаторской деятельности. В 2023 году специалистами предприятия подано 180 рационализаторских предложений. В основном они направлены на улучшение условий промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. В рамках проекта были переработаны инструкции по охране труда, изготовлено и размещено на объектах большое количество наглядной агитации, сняты мотивационные и обучающие видеоролики.

Справка: ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность на 11 лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.

12 августа 2024 г.

