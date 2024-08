Финансовые новости: 15 августа 2024 г. вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 15 августа 2024 года вводится в действие новый состав базы расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов).

База расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций, действующая с 15.08.2024

№ Наименование Номер государственной регистрации 1 ОФЗ 26222 SU26222RMFS8 2 ОФЗ 26234 SU26234RMFS3 3 ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 4 ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 5 ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 6 ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 7 ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 8 ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 9 ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 10 ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 11 ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 12 ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 13 ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 14 ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 15 ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 16 ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 17 ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 18 ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 19 ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 20 ОФЗ 26238 SU26238RMFS4

Подробная информация о Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) размещена на сайте биржи http://moex.com/a3642



