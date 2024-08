Студенты и школьники «Института Конфуция НГУ» прошли учебу в летней школе «Китайский язык – это мост» в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Летняя школа «Китайский язык – это мост» проходила в Китае с 9 по 23 июля. В ней приняли участие 22 студента и школьника. Синьцзянский университет (г. Урумчи, КНР) вновь принимал студентов и слушателей курсов китайского языка Новосибирского государственного университета, а также обучающихся учреждений-партнеров НГУ по проекту «Институт Конфуция» – СИУ РАНХиГС, школы № 112, лицея № 130 и образовательного центра «Горностай». Для многих ребят это была первая поездка в Китай, позволившая познакомиться с современной жизнью страны изучаемого языка и традиционной китайской культурой.

Церемонию открытия летней школы провела заместитель начальника отдела международных обменов и сотрудничества г-жа Лу Цинмэй. Делегацию встречали преподаватели и волонтеры, а также руководитель проекта «Институт Конфуция НГУ» с китайской стороны г-жа Би Синьхуэй. Одним из преподавателей-кураторов была работавшая несколько лет в НГУ Ду Инъин, встретившая среди участников лагеря своих бывших учеников.

17 июля, накануне отъезда из Урумчи, в Синьцзянском университете состоялось торжественное собрание, посвященное завершению первой части пребывания делегации в Китае. Ребят приветствовал проректор Ли Чжи, а начальник отдела международных обменов и сотрудничества Чжу Синьу вручил дипломы участников школы. Начальник отдела по делам продвижения китайского языка за рубежом, руководитель программы летней школы г-жа Ян Вэнь лично сопровождала делегацию в поездке в провинцию Шаньдун.

Все расходы, связанные с программой летней школы, взял на себя Центр международного сотрудничества и обменов в языковом образовании при министерстве образования КНР. Участники Летней школы оплатили только международные билеты и визы. Две студентки отделения востоковедения НГУ за успехи в изучении китайского языка и активность в мероприятиях Института Конфуция получили статус «студентов-партнеров» Синьцзянского университета, и для них бесплатными стали также перелеты между Новосибирском и Пекином.

Преподаватель НОКЦИКГИ Виктория Политина:

— На протяжении недели мы погружались в атмосферу китайской студенческой жизни, осваивали китайский язык и культуру прямо в сердце одного из лучших университетов Китая, посетили Синьцзянский институт искусств и самый большой кампус БоДа, побывали на зрелищном представлении в Большом театре Синьцзяна в г. Чанцзи, осмотрели живописный городок в танском стиле Тяньшань Минъюэ чэн и даже позанимались спортом в Народном парке.

Затем наш путь лежал в Цюйфу — родину великого мудреца Конфуция. Здесь мы не только узнали о философии и учениях великого мыслителя, но и смогли почувствовать дух древнего Китая. Везде нас ждали новые знания — от института китайской медицины до священной земли Нишань.

Не обошлось и без визита в Пекин, где мы провели насыщенный день, осматривая достопримечательности столицы и впитывая уникальную атмосферу этого огромного мегаполиса.

Каждое мгновение этой поездки было наполнено открытиями и новыми знаниями.

Слушатель курсов ИК НГУ, школьница Елизавета Казакова:

— Я изучаю китайский язык уже четыре года, сдала HSK4. И вот, благодаря летнему лагерю от института Конфуция, моя мечта посетить Китай сбылась! Мы посетили города в разных частях Китая и перелетели всю страну. Нас знакомили с обычаями разных регионов Китая и местной кухней. Так я поняла, каким разным может быть Китай. Каждый день был ярким и не похожим на предыдущий.

Летний лагерь — это отличная возможность практиковать китайский язык в среде, ведь мы разговаривали на китайском в гостинице и супермаркетах. Я счастлива, что приняла участие в программе. Спасибо большое организаторам и волонтерам за эту поездку!

Студентка направления «востоковедение» Гуманитарного института НГУ Айко Бурнакова:

— Перед преподавателями стояла непростая задача организовать занятия для учеников разных уровней. Поэтому языковые занятия больше были полезны тем, кто изучает китайский не очень давно: тренировали простой разговорный, который мог понадобиться нам сразу по выходу из аудитории. А вот занятия, посвященные страноведению, уже были интересны тем, кто уровнем повыше. Были и разные культурные практики — знакомство с чайной церемонией, украшение вееров и многое другое. Экскурсии подарили всем множество ярких впечатлений. В Урумчи особенный восторг вызвало представление в Большом театре Синьцзяна — художественные выступления с массой спецэффектов, цирковые номера, аквашоу, исторические картины времен Великого Шелкового пути с настоящими лошадьми и верблюдами.

Не менее интересной и яркой оказалась и вторая часть летней школы, которая прошла в Цюйфу. Этот небольшой старинный город является родиной знаменитого китайского философа Конфуция, чье учение оказало колоссальное влияние на культуру Китая. Там мы успели посетить Храм Конфуция и гору Нишань (место рождения Конфуция), где расположена его статуя высотой в 72 метра, что символизирует число ближайших последователей «первого учителя», которые прославились на весь Китай. Кроме того, мы немного познакомились с традиционной китайской медициной и даже испытали на себе некоторые ее приемы.

Институт Конфуция НГУ выражает особую благодарность студентам Гуманитарного института НГУ Айко Бурнаковой и Таисии Шустовой за помощь сопровождающему преподавателю!

