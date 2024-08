«Роснефть» провела орнитологическую экспедицию на Бреховских островах

Source: MIL-OSI Russian Language News

На Бреховских островах Таймыра, а также реках Яра и Танама впервые была организована экспедиция ученых-орнитологов по изучению краснокнижных видов птиц. Исследования проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». На ближайшие четыре года запланировано десять экспедиций Арктического Научного Центра Компании.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам сохранения уникальной экосистемы полуострова Таймыр. Север Красноярского края является важным регионом для изучения флоры и фауны всего российского севера. Территория Бреховских островов в дельте реки Енисей ‑ место гнездования и миграционных «остановок» водоплавающих птиц. Исследование условий обитания птиц имеет высокое прикладное природоохранное и научное значение.

Полевые работы вели учёные Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. В ходе экспедиции они преодолели более 400 км в поисках редких видов, занесённых в Красную книгу. Обнаружены гнезда сапсана и краснозобой казарки, а всего зафиксировано 58 видов птиц, среди которых водоплавающие синьга и морянка, а также сибирские теньковки, белобровики и бурые дрозды.

В июле в рамках программы «Тамура» на западном Таймыре стартовала также полевая экспедиция по учёту диких северных оленей, впереди – изучение и учет белого медведя. В ходе исследований специалисты применяют широкий спектр техники, в том числе самолеты полярной авиации с увеличенным запасом топлива и самолёты-лаборатории, а также морские и речные суда разных типов.

«Роснефть» реализуют самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет проведено уже более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

Справка: Красноярский край является стратегическим регионом присутствия НК «Роснефть». В регионе работают крупные предприятия Компании, среди которых «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании. Также здесь реализуется крупнейший инвестиционный проект в мировой энергетике – «Восток Ойл».

